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Факты / Мир

Польша утвердила размер помощи беженцам из Украины

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Польша утвердила размер помощи беженцам из Украины

Сейм Польши вечером 9 марта одобрил закон о поддержке граждан Украины, прибывающих в Польшу в связи с нападением России на Украину.

Об этом сообщает Укринформ.

Законопроект предусматривает, что украинские беженцы получат персональный идентификационный код, который будет оставаться действительным 18 месяцев.

Украинцы будут иметь доступ к легальной работе, бесплатной медицине, а также школьному и университетскому образованию.

Также закон предусматривает единовременную выплату 300 злотых – 2,1 тыс. грн украинским беженцам.

В государственном банке BGK должны создать фонд для помощи Украине, а в госбюджете для этого будет выделен целевой резерв.

Кроме того, лица и организации, которые предоставят украинским беженцам жилье и питание, будут выплачиваться пособия около 1,2 тыс. злотых в месяц (8,5 тыс. грн).

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