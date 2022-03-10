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Польща затвердила розмір допомоги біженцям із України

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Польща затвердила розмір допомоги біженцям із України

Сейм Польщі ввечері 9 березня схвалив закон про підтримку громадян України, які прибувають у Польщу у зв’язку з нападом Росії на Україну.

Про це повідомляє Укрінформ.

Законопроєкт передбачає, що українські біженці отримають персональний ідентифікаційний код, який залишатиметься дійсним 18 місяців.

Українці матимуть доступ до легальної роботи, безоплатної медицини, а також шкільної та університетської освіти.

Також закон передбачає одноразову виплату 300 злотих – 2,1 тис. грн українським біженцям.

У державному банку BGK мають створити фонд для допомоги Україні, а в держбюджеті для цього виділять цільовий резерв.

Крім того, особи та організації, які нададуть українським біженцям житло та харчування, виплачуватиметься допомога близько 1,2 тис. злотих на місяць ( 8,5 тис. грн).

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