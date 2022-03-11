Россия использовала Беларусь в качестве плацдарма для многих своих военно-воздушных операций на территории Украины.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на разведданные, собранные над польско-украинской границей.

Так, в четверг в течение двух часов радары на борту самолета НАТО зафиксировали около дюжины самолетов российского производства, простаивающих в Беларуси к северу от Чернобыльской атомной электростанции. Об этом CNN рассказал директор по тактике НАТО Дени Гийом.

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Спустя несколько часов не менее девяти самолетов российского производства заметили в воздушном пространстве Украины. Они, по всей видимости, направлялись в сторону Киева.

— Подавляющее большинство российских истребителей, которые силы НАТО видели в воздушном пространстве Украины с начала войны, прилетали из Беларуси, — сообщили в НАТО.

По словами Дени Гийома, в один особенно “активный” день на прошлой неделе силы НАТО видели около 20 российских самолетов, направлявшихся в Киев из Беларуси.

Ранее неоднократно военные чиновники задавались вопросом, вступит ли Беларусь в войну на стороне России. Но в НАТО не могут ответить на этот вопрос: по их словам, Беларусь и Россия используют одни и те же МиГ-29 советской эпохи. Поэтому в режиме реального времени трудно сказать, кто на них на самом деле летает.

В НАТО отметили, что украинские пилоты также используют МиГ-29. Но, например, самолеты, летящие в Украину из союзной Беларуси, явно не украинские.

Источник : CNN

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