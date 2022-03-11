Росія використовувала Білорусь як плацдарм для багатьох своїх військово-повітряних операцій на території України.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на розвіддані, зібрані над польсько-українським кордоном.

Так, у четвер протягом двох годин радари на борту літака НАТО зафіксували близько дюжини літаків російського виробництва, які простоюють у Білорусі на північ від Чорнобильської атомної електростанції. Про це CNN розповів директор тактики НАТО Дені Гійом.

Через кілька годин щонайменше дев’ять літаків російського виробництва помітили в повітряному просторі України. Вони, найімовірніше, прямували у бік Києва.

– Переважна більшість російських винищувачів, які сили НАТО бачили у повітряному просторі України з початку війни, прилітали з Білорусі, – повідомили у НАТО.

За словами Дені Гійома, одного особливо “активного” дня минулого тижня сили НАТО бачили близько 20 російських літаків, які прямували до Києва з Білорусі.

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Раніше неодноразово військові чиновники запитували, чи вступить Білорусь у війну на боці Росії. Але в НАТО не можуть відповісти на це запитання. За їхніми словами, Білорусь і Росія використовують однакові МіГ-29 радянської епохи. Тому в режимі реального часу важко сказати, хто на них насправді літає.

У НАТО наголосили, що українські пілоти також використовують МіГ-29. Але, наприклад, літаки, які летять в Україну із союзної Білорусі, явно не українські.