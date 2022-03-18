Канада, в якій проживає велика українська діаспора, дозволила українцям та їхнім найближчим родичам будь-якої національності залишатись проживати в країні до трьох років.

Про це повідомляє The Guardian.

Для надання тимчасової посвідки на проживання необхідно подати онлайн заявку і надати свої біометричні дані у вигляді відбитків пальців, а також фотографії.

Біженці з України можуть одночасно подати заяву на отримання дозволу на роботу та навчання.

Повідомляється, що українці та їхні сім’ї, які вже оселилися в Канаді, зможуть продовжити свій статус відвідувача або дозвіл на роботу на три роки, а також подати заявку на новий дозвіл на роботу чи навчання або продовжити свій дозвіл.

У МЗС Канади повідомили, що уряд країни вирішив запровадити нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка у відповідь на його причетність до незаконного вторгнення Російської Федерації на територію суверенної України.