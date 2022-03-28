Биткоин обновил ценовой максимум с января — на 28 марта пик стоимости составлял $47 524. За последнюю неделю курс поднялся на 13%.

По данным сервиса Coindesk в последние дни марта биткоин побил свой собственный рекорд, который держался с 3 января на отметке в $47,317.

Вслед за самой популярной цифровой валютой укрепились в цене и другие популярные криптовалюты — Ethereum за сутки подорожал на 5% до $3,3 тыс., а Binance Coin — на 4% до $433.

Напомним, что на фоне полномасштабного военного вторжения России в Украину криптовалюта пришла на помощь нашей стране — Минцифре вместе с криптосообществом удалось собрать более $55 млн для армии и пострадавших граждан. В этом Министерству цифровой трансформации помогли криптобиржи и другие проекты, связанные с цифровой валютой.

Украина также сделала шаг в сторону будущего — теперь на территории нашей страны легализировали криптовалюту. Принятый Верховной Радой закон предоставляет правовой статус виртуальным активам, операциям с ними, определяет права и обязанности всех участников рынка, предусматривает операции по их продаже, обмену и переводу.