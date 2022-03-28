Біткоїн оновив ціновий максимум із січня — на 28 березня пік вартості становив $47 524. За останній тиждень курс піднявся на 13%.

За даними сервісу Coindesk, в останні дні березня біткоїн побив свій власний рекорд, який тримався з 3 січня на позначці $47,317.

За найпопулярнішою цифровою валютою зміцнилися в ціні й інші популярні криптовалюти – Ethereum за день подорожчав на 5% до $3,3 тис., а Binance Coin – на 4% до $433.

Нагадаємо, що на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну криптовалюта прийшла на допомогу нашій країні — Мінцифрі разом із криптоспільнотою вдалося зібрати понад $55 млн для армії та постраждалих громадян. Цьому міністерству цифрової трансформації допомогли криптобіржі та інші проєкти, пов’язані з цифровою валютою.

Україна також зробила крок у бік майбутнього – тепер на території нашої країни легалізували криптовалюту. Ухвалений Верховною Радою закон надає правовий статус віртуальним активам, операціям з ними, визначає права та обов’язки всіх учасників ринку, передбачає операції з їх продажу, обміну та переведення.