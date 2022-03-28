Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент РФ Владимир Путин своим вторжением на территорию Украины добился прямо противоположного эффекта — Украина объединилась как нация, а российские войска никто не приветствует.

Об этом Шольц сказал немецкому телеканалу ARD.

Уже больше месяца Путин ведет войну против Украины, что представляет опасность для безопасности в Европе. В связи с этим канцлер подтвердил рассмотрение вопроса о покупке противоракетного щита для Германии.

Что касается полного отказа от российского газа, то Шольц на данный момент это отвергает. По его словам, речь идет о “невероятном количестве рабочих мест”.

— Если бы мы это сделали, мы бы спровоцировали крупный экономический кризис… Например, Италия сильно зависит от российского импорта. В некоторых странах Восточной Европы есть сети, которые ранее были связаны с российской сетью, но не с западными сетями, — сказал он.

При этом Германия отклонила предложение Украины о месячном эмбарго.

Политик отверг критику о том, что Германия помогает финансировать войну в Украине за счет импорта энергоресурсов из России.

— В настоящее время Россия не может ничего сделать с деньгами, которые у нее есть на счетах, из-за наших санкций. Это около нескольких сотен миллиардов валютных резервов. Поэтому очень маловероятно, что эта связь вообще существует, — сказал Шольц.

Что касается вообще зависимости Германии от импорта энергоносителей из России, то, по словам Шольца, она будет устранена достаточно быстро.

— С углем, если все пойдет хорошо, это может произойти даже в этом году. Это также может произойти очень быстро и с нефтью. Что касается газа, планы, которые долгое время лежали в ящике стола, теперь активизированы. Техническая инфраструктура создается очень активно, чтобы иметь возможность импортировать газ от других поставщиков. Если Россия прекратит свой экспорт, Германия будет готова, — отметил Олаф Шольц.

Что касается военной помощи Украине, то Шольц отверг обвинения в том, что Германия слишком долго не решалась поставлять оружие Украине.

— Мы делаем все, что в наших силах. Поставки противотанковых и зенитных средств Германией и ее партнерами уже привели к тому, что Украина добилась значительных успехов, — сказал канцлер.

По словам Шольца, страны ЕС согласились выделить 1 млрд евро на закупку оружия Украиной. Он подчеркнул, что помощь Украине является массовой.

— Украине удалось за счет очень успешного сопротивления сорвать планы президента России Владимира Путина по военной оккупации всей Украины, — отметил Олаф Шольц.

Сейчас рассматривается вопрос о покупке израильской системы противоракетной обороны Железный купол ввиду угрозы, исходящей от России.

— Мы все должны быть готовы к тому, что у нас есть сосед, который в настоящее время готов использовать насилие для отстаивания своих интересов, — заявил канцлер Германии.

Вторжением в Украину Путин добился прямо противоположного тому, чего он хотел, считает Шольц. По его словам, президент РФ действительно думал, что российские войска будут приветствоваться в Украине.

— Фактически вся Украина объединилась как нация, — добавил он.

А еще действия Путина также способствовали тому, что НАТО усилила защиту восточного фланга Альянса.