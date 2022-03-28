Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент РФ Володимир Путін своїм вторгненням на територію України домігся цілком протилежного ефекту – Україна об’єдналася як нація, а російські війська ніхто не вітає.

Про це Шольц сказав німецькому телеканалу ARD.

Вже понад місяць Путін веде війну проти України, а це становить небезпеку для безпеки в Європі.

Щодо повної відмови від російського газу, то Шольц зараз це відкидає. За його словами, йдеться про “неймовірну кількість робочих місць”.

– Якби ми це зробили, ми б спровокували велику економічну кризу… Наприклад, Італія дуже залежить від російського імпорту. У деяких країнах Східної Європи є мережі, які раніше були пов’язані з російською мережею, але не із західними мережами, – сказав він.

При цьому Німеччина відхилила пропозицію України щодо місячного ембарго на російські енергоносії.

Політик відкинув критику про те, що Німеччина допомагає фінансувати війну в Україні шляхом імпорту енергоресурсів із Росії.

– Нині Росія не може нічого зробити з грошима, які вона має на рахунках, через наші санкції. Це близько кількох сотень мільярдів валютних резервів. Тому дуже малоймовірно, що цей зв’язок взагалі існує, – сказав Шольц.

Щодо взагалі залежності Німеччини від імпорту енергоносіїв із Росії, то, за словами Шольца, вона буде усунена досить швидко.

– З вугіллям, якщо все піде добре, це може статися навіть цього року. Це також може статися дуже швидко і з нафтою. Щодо газу, плани, які довгий час лежали в ящику стола, тепер активізовано. Технічна інфраструктура створюється дуже активно, щоб імпортувати газ від інших постачальників. Якщо Росія припинить свій експорт, Німеччина буде готова, – зазначив Олаф Шольц.

Щодо військової допомоги Україні, то Шольц відкинув звинувачення в тому, що Німеччина надто довго не наважувалася постачати зброю Україні.

– Ми робимо все, що в наших силах. Постачання протитанкових та зенітних засобів Німеччиною та її партнерами вже сприяли тому, що Україна досягла значних успіхів, – сказав канцлер.

За словами Шольца, країни ЄС погодилися надати 1 млрд євро на закупівлю зброї Україною. Він наголосив, що допомога Україні є масовою.

– Україні вдалося за рахунок дуже успішного спротиву зірвати плани президента Росії Володимира Путіна щодо військової окупації всієї України, – зазначив Олаф Шольц.

Наразі розглядається питання про купівлю ізраїльської системи протиракетної оборони Залізний купол через загрозу від Росії.

– Ми всі маємо бути готові до того, що у нас є сусід, який зараз готовий використати насильство для відстоювання своїх інтересів, – заявив канцлер Німеччини.

Вторгненням в Україну Путін досяг прямо протилежного тому, чого він хотів, вважає Шольц. За його словами, президент РФ справді думав, що російські війська вітатимуть в Україні.

– Фактично вся Україна об’єдналася як нація, – додав він.

А ще дії Путіна також сприяли тому, що НАТО посилило захист східного флангу Альянсу.