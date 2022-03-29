Президент Владимир Зеленский заявил, что в России полагают, что их военные преступления в Украине зайдут с рук.

Об этом глава государства сказал в своем выступлении перед депутатами парламента Дании.

Зеленский рассказал про город Мариуполь Донецкой области. По его словам, российские военные обстрелы и бомбардировки разрушили более 90% Мариуполя.

— Российская авиация наносит удары без остановки. Они целенаправленно подрывают укрытия и точно знают, что там находятся мирные люди, прячутся женщины, дети, старики, — сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что это преступление против человечества, которое совершается в прямом эфире на глазах всей планеты.

– Почему мир не может остановить этот поток военных преступлений России, который не исчерпывается с 24 февраля этого года? Ответ очень прост и циничен – люди, принимающие решения в России, думают, что им это сойдет с рук… Международный трибунал! Они знают, что нужны годы, чтобы привлечь виновников к ответственности, — сказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, санкционное давление на Россию нужно лишь усиливать – оно должно быть постоянным. Важно блокировать торговлю с РФ, не покупать ее нефть, нужно закрывать порты для российских судов.

– Это должна быть солидарная политика Европейского Союза, – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что нет такого преступления против человечности, которое еще не совершили бы российские оккупанты.

– Они силой депортируют наших людей на территорию РФ. Насилуют наших женщин, несовершеннолетних девушек, занимающихся мародерством. Они вывезли в Россию уже более 2000 детей. Мы не знаем, где эти дети. У нас нет полного списка этих детей. Уровень зла, который Россия принесла на нашу землю, нормальному человеку сложно представить, — сказал президент Украины.

Зеленский заявил, что в Мариуполе, более трех недель заблокированном российскими войсками, все еще остаются до ста тысяч человек и доставить туда гуманитарный груз невозможно.

Ранее в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку сообщили, что оккупанты продолжают наступление на Мариуполь. В то же время центр города остается под контролем украинских войск.