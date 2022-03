Российские захватчики продолжают наступление на Мариуполь (Донецкая область). В то же время центр города остается под контролем украинских войск.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

Кроме того, по информации разведки, украинские войска продолжают осуществлять локальные контратаки к северо-западу от Киева (в частности, в населенных пунктах Ирпень, Буча и Гостомель).

В разведке уточнили, что в других местах войска РФ удерживают блокирующие позиции, пытаясь реорганизовать и перегруппировать свои силы.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 29 March 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/G4yuXc9WZb

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/RZuUbFj37x

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 29, 2022