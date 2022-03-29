Российские захватчики продолжают наступление на Мариуполь (Донецкая область). В то же время центр города остается под контролем украинских войск.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

– Российские войска продолжают наступление на Мариуполь с непрерывными интенсивными обстрелами города. Однако центр города остается под контролем Украины, – отмечается в сообщении.

Кроме того, по информации разведки, украинские войска продолжают осуществлять локальные контратаки к северо-западу от Киева (в частности, в населенных пунктах Ирпень, Буча и Гостомель).

– Эти атаки имели определенный успех, и россияне были отброшены с ряда позиций. Однако РФ все еще представляет значительную угрозу для города (Киева, — Ред.), ввиду ее ударного потенциала, — подчеркивается в сообщении.

В разведке уточнили, что в других местах войска РФ удерживают блокирующие позиции, пытаясь реорганизовать и перегруппировать свои силы.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 29 March 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/G4yuXc9WZb ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/RZuUbFj37x — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 29, 2022

На днях в разведке Великобритании проинформировали, что российские захватчики могут попытаться окружить украинских защитников в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, британская разведка сообщала, что уничтожение десантного корабля Саратов в Бердянске пошатнуло уверенность ВМС РФ в проведении операций у украинского побережья.

Источник: Минобороны Великобритании

Фото: Мариупольский городской совет