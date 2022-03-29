Президент Володимир Зеленський заявив, що в Росії думають, що їхні воєнні злочини в Україні зайдуть з рук.

Про це глава держави сказав у своєму виступі перед депутатами парламенту Данії.

Зеленський згадав місто Маріуполь, що на Донеччині. За його словами, російські військові обстрілами та бомбами зруйнували понад 90% Маріуполя.

– Російська авіація завдає ударів без зупину. Вони цілеспрямовано підривають укриття і точно знають, що там знаходяться мирні люди, ховаються жінки, діти, старі люди, – сказав президент України.

Він наголосив, що те, що ворожі війська роблять з Маріуполем – це злочин проти людства, який скоюється у прямому ефірі на очах усієї планети.

– Чому світ не може зупинити цей потік воєнних злочинів Росії, який не вичерпується з 24 лютого цього року. Відповідь дуже проста і цинічна – люди, які ухвалюють рішення в Росії, думають, що їм це зійде з рук… Міжнародний трибунал! Вони знають, що треба роки, щоб притягнути винуватців до відповідальності, – сказав президент Володимир Зеленський.

За його словами, санкційний тиск на Росію треба посилювати – він має бути постійним. Важливо блокувати торгівлю з РФ, не купувати її нафту, треба закривати порти для російських суден.

– Це має бути солідарна політика Європейського Союзу, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що немає такого злочину проти людяності, якого б ще не скоїли російські окупанти.

– Вони силою депортують наших людей на територію РФ. Ґвалтують наших жінок, неповнолітніх дівчат, займаються мародерством. Вони вивезли в Росію вже понад 2 000 дітей. Ми не знаємо, де ці діти. У нас немає навіть повного списку цих дітей. Рівень зла, який Росія принесла на нашу землю, нормальній людині просто складно уявити, – сказав президент України.

Зеленський заявив, що у Маріуполі, який понад три тижні заблокований російськими військами, все ще залишаються до ста тисяч людей і доправити туди гуманітарний вантаж неможливо.

Раніше у міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку повідомили, що російські загарбники продовжують наступ на Маріуполь. Проте центр міста залишається під контролем українських військ.