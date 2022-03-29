Куда и каким образом российские оккупанты вывозят многострадальных жителей Мариуполя. Как это происходит в действительности, рассказали очевидцы принудительного перемещения журналистам одного из зарубежных СМИ.

…Беженка из Мариуполя и волонтер Красного креста Ирина вышла на связь через Zoom в доме своих родственников в России. Она рассказала, что ей и другим людям, скрывавшимся в укрытии, русские солдаты сказали оставить убежище ради их безопасности. После обстрела здание горело.

Они прошли четыре километра до российского блокпоста, и оттуда их вывезли дальше на восток, в самопровозглашенную ДНР.

По словам Ирина, оказавшись там, люди должны были решить, оставаться в ДНР или уехать в Россию.

— Некоторые старики, которых я знаю и которых я встретила на распределительном пункте, не знали, куда они направляются и для чего. Они думали, что смогут побыть в Ростове пару месяцев, а потом, возможно, вернутся в Мариуполь, – рассказала женщина.

Она добавила, что вместо этого их увезли в Самару, обещали предоставить жилье всего на две недели.

21 марта российские СМИ сообщили, что длинной колонне транспортных средств понадобилось более двух часов, чтобы добраться до Безымянного, прибрежного села к востоку от Мариуполя.

Около пяти тысяч человек разместили там в палатках, школе и клубе. МЧС России направило туда помощь и работников.

На пути мирных жителей на блокпостах останавливали боевики ДНР, которые брали отпечатки пальцев и фотографировали людей. При этом Россия возражает, что принудительно перемещает тысячи украинцев из своей страны.

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов рассказал, что в городе кто-то умирает от обезвоживания и недостатка пищи, кто-то умирает от недостатка лекарств, инсулина. Многие тела остались лежать на улицах, поскольку собирать их очень рискованно.

— Русские солдаты просто открывают укрытие и говорят мирным жителям, мол, у вас есть пять минут на эвакуацию в этом направлении. Просто идите, пройдите 3-5-7 километров, и автобусы перевезут вас на временно контролируемую Россией территорию. Если вы не уйдете, этот дом разбомбят через час, — рассказал Сергей Орлов.

Десятки мариупольских беженцев находятся в спортивном центре в Таганроге. Российские СМИ сообщают, что сотни людей также отправили поездами более чем на 1 000 километров на север в Ярославскую и Рязанскую области.

Министерство обороны Украины утверждает, что Россия массово переселяет украинцев с оккупированных территорий в отдаленные части России, включая Сахалин на Дальнем Востоке.

— После прохождения фильтрационных лагерей украинцев отправляют в экономически депрессивные районы Российской Федерации. Конечным пунктом назначения называют ряд северных регионов, в частности, Сахалин, — говорят в минобороны Украины.

Сообщается также, что украинцам “предлагают” официальное трудоустройство через центры занятости. Те, кто согласился, получают документы о запрете выезда из российских регионов на два года.

Напомним, что Украина обвинила Россию в принудительном перемещении тысяч мирных жителей из Мариуполя, стратегически важного портового города, разрушенного российскими обстрелами.

Как сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, из Украины в удерживаемые Россией территории без какой-либо координации с Киевом перемещено более 40 тыс. человек.

Это международно признанное нарушение прав человека со стороны воюющей стороны — депортировать мирных жителей на свою территорию.

В то время как 140 тыс. человек смогли убежать из окруженного Мариуполя, остальные 170 тыс. до сих пор находятся там в ловушке, говорят в городском совете.