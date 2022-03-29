Куда и каким образом российские оккупанты вывозят многострадальных жителей Мариуполя. Как это происходит в действительности, рассказали очевидцы принудительного перемещения журналистам одного из зарубежных СМИ.
…Беженка из Мариуполя и волонтер Красного креста Ирина вышла на связь через Zoom в доме своих родственников в России. Она рассказала, что ей и другим людям, скрывавшимся в укрытии, русские солдаты сказали оставить убежище ради их безопасности. После обстрела здание горело.
Они прошли четыре километра до российского блокпоста, и оттуда их вывезли дальше на восток, в самопровозглашенную ДНР.
По словам Ирина, оказавшись там, люди должны были решить, оставаться в ДНР или уехать в Россию.
— Некоторые старики, которых я знаю и которых я встретила на распределительном пункте, не знали, куда они направляются и для чего. Они думали, что смогут побыть в Ростове пару месяцев, а потом, возможно, вернутся в Мариуполь, – рассказала женщина.
Она добавила, что вместо этого их увезли в Самару, обещали предоставить жилье всего на две недели.
21 марта российские СМИ сообщили, что длинной колонне транспортных средств понадобилось более двух часов, чтобы добраться до Безымянного, прибрежного села к востоку от Мариуполя.
Около пяти тысяч человек разместили там в палатках, школе и клубе. МЧС России направило туда помощь и работников.
На пути мирных жителей на блокпостах останавливали боевики ДНР, которые брали отпечатки пальцев и фотографировали людей. При этом Россия возражает, что принудительно перемещает тысячи украинцев из своей страны.
Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов рассказал, что в городе кто-то умирает от обезвоживания и недостатка пищи, кто-то умирает от недостатка лекарств, инсулина. Многие тела остались лежать на улицах, поскольку собирать их очень рискованно.
— Русские солдаты просто открывают укрытие и говорят мирным жителям, мол, у вас есть пять минут на эвакуацию в этом направлении. Просто идите, пройдите 3-5-7 километров, и автобусы перевезут вас на временно контролируемую Россией территорию. Если вы не уйдете, этот дом разбомбят через час, — рассказал Сергей Орлов.
Десятки мариупольских беженцев находятся в спортивном центре в Таганроге. Российские СМИ сообщают, что сотни людей также отправили поездами более чем на 1 000 километров на север в Ярославскую и Рязанскую области.
Министерство обороны Украины утверждает, что Россия массово переселяет украинцев с оккупированных территорий в отдаленные части России, включая Сахалин на Дальнем Востоке.
— После прохождения фильтрационных лагерей украинцев отправляют в экономически депрессивные районы Российской Федерации. Конечным пунктом назначения называют ряд северных регионов, в частности, Сахалин, — говорят в минобороны Украины.
Сообщается также, что украинцам “предлагают” официальное трудоустройство через центры занятости. Те, кто согласился, получают документы о запрете выезда из российских регионов на два года.
Напомним, что Украина обвинила Россию в принудительном перемещении тысяч мирных жителей из Мариуполя, стратегически важного портового города, разрушенного российскими обстрелами.
Как сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, из Украины в удерживаемые Россией территории без какой-либо координации с Киевом перемещено более 40 тыс. человек.
Это международно признанное нарушение прав человека со стороны воюющей стороны — депортировать мирных жителей на свою территорию.
В то время как 140 тыс. человек смогли убежать из окруженного Мариуполя, остальные 170 тыс. до сих пор находятся там в ловушке, говорят в городском совете.