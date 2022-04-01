Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 36 день войны
Убили Убили
148 детей
Ранили Ранили
>232 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Мир

Около 300 сирийских наемников прибыли в РФ, чтобы ехать воевать с Украиной – NYT

Марта Бондаренко редактор ленты
Около 300 сирийских наемников прибыли в РФ, чтобы ехать воевать с Украиной – NYT

Сотни сирийских наемников намерены присоединиться к российским военным для участия в войне против Украины.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на двух человек, следящих за потоком наемников.

По словам западного дипломата и базирующегося в Дамаске союзника сирийского правительства, первый контингент уже прибыл в Россию для прохождения военной подготовки перед отправкой в ​​Украину. Это не менее 300 солдат из дивизии сирийской армии, тесно сотрудничавшей с российскими офицерами во время войны в Сирии.

Вербовщики по всей Сирии составляют списки тысяч тех, кто хочет принять участие в войне в Украине. Но их сначала проверят сирийские службы безопасности, и лишь после отправят в Россию.

Читайте
Российские захватчики уже завербовали более 1 тыс. сирийских наемников – Минобороны

The New York Times отмечает, что за последние годы Сирия превратилась в экспортера наемников. Это происходит из-за того, что многие сирийские мужчины получили боевой опыт, а многолетняя война в Сирии нанесла такой ущерб экономике страны, что теперь люди с трудом находят работу.

Сирийские наемники уже воевали в Ливии, Азербайджане, Центральноафриканской Республике, а теперь будут и в Украине.

— В целом мотивацией являются деньги, — сказал Бассам Алахмад, глава правозащитной организации Сирийцы за правду и справедливость, которая исследовала торговлю сирийскими наемниками.

По его словам, некоторые сирийцы чувствуют лояльность к России из-за ее поддержки президента Башара Асада. Другие записываются в добровольцы, потому что им просто нужны деньги, и они верят обещаниям вербовщиков, что у них будет небоевая работа, такая как охрана баз.

В среду официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что около 1000 наемников из группы Вагнера (теперь Лиги) уже находятся на оккупированной части Донбасса.

Читайте
Разведка: РФ продолжает вербовать наемников в Сирии и Ливии

Использование наемников не считается военным преступлением в соответствии с Женевскими конвенциями, но существует отдельный договор Организации Объединенных Наций, предусматривающий уголовную ответственность за это. Украина подписала этот договор, а Россия нет.

Что касается войны в Украине, то туда может поехать много сирийцев, учитывая размах военных действий, большое количество убитых и раненых россиян.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: NYT

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка