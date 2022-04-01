Сотни сирийских наемников намерены присоединиться к российским военным для участия в войне против Украины.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на двух человек, следящих за потоком наемников.

По словам западного дипломата и базирующегося в Дамаске союзника сирийского правительства, первый контингент уже прибыл в Россию для прохождения военной подготовки перед отправкой в ​​Украину. Это не менее 300 солдат из дивизии сирийской армии, тесно сотрудничавшей с российскими офицерами во время войны в Сирии.

Вербовщики по всей Сирии составляют списки тысяч тех, кто хочет принять участие в войне в Украине. Но их сначала проверят сирийские службы безопасности, и лишь после отправят в Россию.

The New York Times отмечает, что за последние годы Сирия превратилась в экспортера наемников. Это происходит из-за того, что многие сирийские мужчины получили боевой опыт, а многолетняя война в Сирии нанесла такой ущерб экономике страны, что теперь люди с трудом находят работу.

Сирийские наемники уже воевали в Ливии, Азербайджане, Центральноафриканской Республике, а теперь будут и в Украине.

— В целом мотивацией являются деньги, — сказал Бассам Алахмад, глава правозащитной организации Сирийцы за правду и справедливость, которая исследовала торговлю сирийскими наемниками.

По его словам, некоторые сирийцы чувствуют лояльность к России из-за ее поддержки президента Башара Асада. Другие записываются в добровольцы, потому что им просто нужны деньги, и они верят обещаниям вербовщиков, что у них будет небоевая работа, такая как охрана баз.

В среду официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что около 1000 наемников из группы Вагнера (теперь Лиги) уже находятся на оккупированной части Донбасса.

Использование наемников не считается военным преступлением в соответствии с Женевскими конвенциями, но существует отдельный договор Организации Объединенных Наций, предусматривающий уголовную ответственность за это. Украина подписала этот договор, а Россия нет.

Что касается войны в Украине, то туда может поехать много сирийцев, учитывая размах военных действий, большое количество убитых и раненых россиян.