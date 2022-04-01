Сотні сирійських найманців мають намір приєднатися до російських військових для участі у війні проти України.

Про це пише видання The New York Times з посиланням на двох людей, які стежать за потоком найманців.

За словами західного дипломата і союзника сирійського уряду, що базується в Дамаску, перший контингент вже прибув до Росії для проходження військового вишколу перед відправленням до України. Це не менше 300 солдатів з дивізії сирійської армії, яка тісно співпрацювала з російськими офіцерами під час війни в Сирії.

Вербувальники всієї Сирії складають списки тисяч тих, хто хоче взяти участь у війні в Україні. Але їх спочатку перевірять сирійські служби безпеки, і лише потім відправлять до Росії.

The New York Times зазначає, що за останні роки Сирія перетворилася на експортера найманців. Це відбувається через те, що багато сирійських чоловіків отримали бойовий досвід, а багаторічна війна в Сирії завдала такої шкоди економіці країни, що тепер людям важко знайти роботу.

Сирійські найманці вже воювали у Лівії, Азербайджані, Центральноафриканській Республіці, а тепер будуть і в Україні.

– Загалом мотивацією є гроші, – сказав Бассам Алахмад, голова правозахисної організації Сирійці за правду та справедливість, яка досліджувала торгівлю сирійськими найманцями.

За його словами, деякі сирійці відчувають лояльність до Росії через її підтримку президента Башара Асада. Інші записуються в добровольці, бо їм просто потрібні гроші, і вони вірять обіцянкам вербувальників, що у них буде небойова робота, як охорона баз.

У середу офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що близько 1000 найманців із групи Вагнера (тепер Ліги) вже перебувають на окупованій частині Донбасу.

Використання найманців не вважається військовим злочином відповідно до Женевських конвенцій, але існує окремий договір Організації Об’єднаних Націй, який передбачає кримінальну відповідальність за це. Україна підписала цей договір, а Росія – ні.

Щодо війни в Україні, то туди може поїхати багато сирійців, враховуючи розмах військових дій, велику кількість убитих та поранених росіян.