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У Польщі визначилися із датою повної відмови від газу і нафти з Росії

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
У Польщі визначилися із датою повної відмови від газу і нафти з Росії

До кінця 2022 року Польща повністю відмовиться від нафти РФ, а вже наприкінці весни – від російського вугілля.

Про це 30 березня заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він зазначив, що такий план відмови від російських нафти та газу є найрадикальнішим у Європі.

– Сьогодні ми представляємо найрадикальніший у Європі план відмови від російських вуглеводнів – російської нафти, російського газу та російського вугілля. Сподіваюся, що в квітні-травні ми повністю відмовимося від російського вугілля, а до кінця року – від нафти, – йдеться у повідомленні.

Які механізми застосує уряд Польщі для швидкої відмови від газу і нафти Росії, наразі не повідомляється.

Нагадаємо, що законопроєкт про заборону на імпорт російського вугілля у Польщі ухвалили 29 березня.

Цим документом, зокрема, дозволено заморожування активів суб’єктів, які підтримують Росію, а також з’явилася можливість посилити санкції на національному рівні.

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