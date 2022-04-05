Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что период потепления в международных отношениях, который наступил после падения Берлинской стены и развала СССР, завершился.

Об этом он сказал во время торжественной церемонии в стенах Госдепартамента США, сообщает пресс-служба Госдепа.

По его словам, мир снова оказался в водовороте истории. Например, напористость Китая бросает вызов международному порядку, “который долгое время был основой безопасности и процветания для американцев и людей во всем мире”.

— Эпоха после холодной войны закончилась. Россия напала на соседа. Она вернулась к почти тоталитарным репрессиям дома. Угрожает даже применение ядерного оружия, — сказал Блинкен.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия полностью провалила все свои поставленные цели в войне против Украины и потерпела стратегическую неудачу. По его мнению, РФ потеряла свое былое могущество, а ее армия сильно отстала.

Также Блинкен заявлял, что пока не видит признаков, что российский президент Владимир Путин готов остановить войну.