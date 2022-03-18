Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока не видит признаков того, что российский президент Владимир Путин готов остановить войну.

Об этом Блинкен сказал во время брифинга.

По его словам, вторжение в Украину идет не по плану Путина.

— Украинский народ не приветствует российских военных. Напротив. Они борются с необычайным мужеством, чтобы защитить свои дома, свои семьи, свою страну, — отметил Блинкен.

Госсекретарь считает, что Путин не сдается и, возможно, впадает в еще большее отчаяние.

США всячески поддерживают усилия Украины остановить войну дипломатическим путем.

— Но опять же, дипломатия требует от обеих сторон добросовестного участия в деэскалации, и я не вижу сейчас признаков того, что Путин готов остановиться. Наоборот, если вы послушаете, например, последние его высказывания, то это наводит на мысль, что он движется в противоположном направлении. Но не обращайте внимания на слова. На самом деле мы сосредоточены на действиях, и действия, которые Россия предпринимает каждый божий день, полностью контрастируют с любыми серьезными дипломатическими усилиями по прекращению войны, — отметил Энтони Блинкен.

Госсекретарь надеется, что Россия предпримет конструктивные действия по деэскалации, остановит насилие и начнет добросовестные переговоры.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент США “даст знать” лидеру Китая Си Цзиньпину, какие последствия будут ожидать его страну, если он решит поддержать Россию в ее преступной войне против Украины.