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Факты / Мир / Россия

Нет признаков того, что Путин готов остановиться — Блинкен

Марта Бондаренко редактор ленты
Нет признаков того, что Путин готов остановиться — Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока не видит признаков того, что российский президент Владимир Путин готов остановить войну.

Об этом Блинкен сказал во время брифинга.

По его словам, вторжение в Украину идет не по плану Путина.

— Украинский народ не приветствует российских военных. Напротив. Они борются с необычайным мужеством, чтобы защитить свои дома, свои семьи, свою страну, — отметил Блинкен.

Госсекретарь считает, что Путин не сдается и, возможно, впадает в еще большее отчаяние.

США всячески поддерживают усилия Украины остановить войну дипломатическим путем.

— Но опять же, дипломатия требует от обеих сторон добросовестного участия в деэскалации, и я не вижу сейчас признаков того, что Путин готов остановиться. Наоборот, если вы послушаете, например, последние его высказывания, то это наводит на мысль, что он движется в противоположном направлении. Но не обращайте внимания на слова. На самом деле мы сосредоточены на действиях, и действия, которые Россия предпринимает каждый божий день, полностью контрастируют с любыми серьезными дипломатическими усилиями по прекращению войны, — отметил Энтони Блинкен.

Госсекретарь надеется, что Россия предпримет конструктивные действия по деэскалации, остановит насилие и начнет добросовестные переговоры.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент США “даст знать” лидеру Китая Си Цзиньпину, какие последствия будут ожидать его страну, если он решит поддержать Россию в ее преступной войне против Украины.

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Фото: Depositphotos

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