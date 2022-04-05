Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що період потепління у міжнародних відносинах, який настав після падіння Берлінської стіни та розвалу СРСР, завершився.

Про це він сказав під час урочистої церемонії у стінах Держдепартаменту США, повідомляє пресслужба Держдепу.

За його словами, світ знову потрапив у вир історії. Наприклад, суттєва наполегливість Китаю кидає виклик міжнародному порядку, “який тривалий час був основою безпеки та процвітання для американців та людей у ​​всьому світі”.

– Епоха після холодної війни закінчилася. Росія напала на сусіда. Вона повернулася до майже тоталітарних репресій. Погрожує навіть застосуванням ядерної зброї, – сказав Блінкен.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія повністю провалила усі свої поставлені цілі у війні проти України та зазнала стратегічної невдачі. На його думку, РФ втратила свою колишню могутність, а її армія сильно відстала.

Також Блінкен заявляв, що наразі не бачить ознак того, що російський президент Володимир Путін готовий зупинити війну.