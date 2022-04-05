Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 41 день війни
Вбили Вбили
165 дітей
Поранили Поранили
>266 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 417 дорослих
Факти / Світ

Епоха потепління міжнародних відносин після холодної війни скінчилась – Блінкен

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що період потепління у міжнародних відносинах, який настав після падіння Берлінської стіни та розвалу СРСР, завершився.

Про це він сказав під час урочистої церемонії у стінах Держдепартаменту США, повідомляє пресслужба Держдепу.

За його словами, світ знову потрапив у вир історії. Наприклад, суттєва наполегливість Китаю кидає виклик міжнародному порядку, “який тривалий час був основою безпеки та процвітання для американців та людей у ​​всьому світі”.

– Епоха після холодної війни закінчилася. Росія напала на сусіда. Вона повернулася до майже тоталітарних репресій. Погрожує навіть застосуванням ядерної зброї, – сказав Блінкен.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія повністю провалила усі свої поставлені цілі у війні проти України та зазнала стратегічної невдачі. На його думку, РФ втратила свою колишню могутність, а її армія сильно відстала.

Також Блінкен заявляв, що наразі не бачить ознак того, що російський президент Володимир Путін готовий зупинити війну.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка