Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к жителям России и призвал их искать правдивую информацию о войне в Украине.
Он отметил, что правительство РФ скрывает от них факты. А узнав о зверствах российских войск в Буче, Ирпене и других населенных пунктах, россияне могут изменить свое отношение к войне.
— Ваш президент знает, если вы увидите то, что происходит, вы не будете поддерживать его войну. И он знает, что это пятно на чести России, пятно, которое будет разрастаться и въедаться все глубже с каждым днем этой войны, — заявил Джонсон.
To the Russian people, look at what is being done in your name.
You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp
— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 5, 2022
Джонсон призывает россиян пользоваться VPN для того, чтобы получать доступ к независимой информации из любой точки мира.
— Узнав правду — поделитесь ею с другими. Виновные будут привлечены к ответственности. А история не забудет тех, кто отводил глаза. Ваш президент обвиняется в военных преступлениях. Но я не верю, что он действует от вашего имени, – сказал он.