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Факты / Мир

Вы должны знать правду: Борис Джонсон обратился к россиянам

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к жителям России и призвал их искать правдивую информацию о войне в Украине.

Он отметил, что правительство РФ скрывает от них факты. А узнав о зверствах российских войск в Буче, Ирпене и других населенных пунктах, россияне могут изменить свое отношение к войне.

— Ваш президент знает, если вы увидите то, что происходит, вы не будете поддерживать его войну. И он знает, что это пятно на чести России, пятно, которое будет разрастаться и въедаться все глубже с каждым днем ​​этой войны, — заявил Джонсон.

Джонсон призывает россиян пользоваться VPN для того, чтобы получать доступ к независимой информации из любой точки мира.

— Узнав правду — поделитесь ею с другими. Виновные будут привлечены к ответственности. А история не забудет тех, кто отводил глаза. Ваш президент обвиняется в военных преступлениях. Но я не верю, что он действует от вашего имени, – сказал он.

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