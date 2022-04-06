Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к жителям России и призвал их искать правдивую информацию о войне в Украине.

Он отметил, что правительство РФ скрывает от них факты. А узнав о зверствах российских войск в Буче, Ирпене и других населенных пунктах, россияне могут изменить свое отношение к войне.

— Ваш президент знает, если вы увидите то, что происходит, вы не будете поддерживать его войну. И он знает, что это пятно на чести России, пятно, которое будет разрастаться и въедаться все глубже с каждым днем ​​этой войны, — заявил Джонсон.

To the Russian people, look at what is being done in your name. You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 5, 2022

Джонсон призывает россиян пользоваться VPN для того, чтобы получать доступ к независимой информации из любой точки мира.