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Факти / Світ

Ви маєте знати правду: Борис Джонсон звернувся до росіян

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон звернувся до жителів Росії та закликав їх шукати правдиву інформацію про війну в Україні.

Він зазначив, що уряд РФ приховує від них факти. А дізнавшись про звірства російських військ у Бучі, Ірпені та інших населених пунктах, росіяни можуть змінити своє ставлення до війни.

– Ваш президент знає, якщо ви побачите те, що відбувається, ви не підтримуватимете його війну. І він знає, що це пляма на честі Росії, пляма, яка тільки буде розростатися і в’їдатися все глибше з кожним днем цієї війни, – заявив Джонсон.

Джонсон закликає росіян користуватися VPN для того, щоб отримувати доступ до незалежної інформації з будь-якої точки світу.

– Дізнавшись правду – поділіться нею з іншими. Винні будуть притягнені до відповідальності. А історія не забуде тих, хто відводив очі. Вашого президента звинувачують у воєнних злочинах. Але я не вірю, що він діє від вашого імені, – сказав він.

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