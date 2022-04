Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон звернувся до жителів Росії та закликав їх шукати правдиву інформацію про війну в Україні.

Він зазначив, що уряд РФ приховує від них факти. А дізнавшись про звірства російських військ у Бучі, Ірпені та інших населених пунктах, росіяни можуть змінити своє ставлення до війни.

To the Russian people, look at what is being done in your name.

You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 5, 2022