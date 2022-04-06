Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон звернувся до жителів Росії та закликав їх шукати правдиву інформацію про війну в Україні.

Він зазначив, що уряд РФ приховує від них факти. А дізнавшись про звірства російських військ у Бучі, Ірпені та інших населених пунктах, росіяни можуть змінити своє ставлення до війни.

– Ваш президент знає, якщо ви побачите те, що відбувається, ви не підтримуватимете його війну. І він знає, що це пляма на честі Росії, пляма, яка тільки буде розростатися і в’їдатися все глибше з кожним днем цієї війни, – заявив Джонсон.

To the Russian people, look at what is being done in your name. You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 5, 2022

Джонсон закликає росіян користуватися VPN для того, щоб отримувати доступ до незалежної інформації з будь-якої точки світу.