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Факты / Мир

Выведенные с севера Украины вражеские подразделения нуждаются в переоснащении и ремонте — британская разведка

Марта Бондаренко редактор ленты
російські солдати

Британская разведка рассказывает, что российские оккупационные войска отступили из районов вокруг Чернигова и к северу от Киева, потому что ВСУ перекрыли им обеспечение.

Об этом в Twitter сообщает Минобороны Британии.

Теперь российские подразделения нуждаются в значительном техническом переоснащении и ремонте, прежде чем их можно будет передислоцировать на восток Украины.

Минобороны Британии прогнозирует безжизненные боевые действия на некоторых территориях недавно отвоеванных регионов.

Ранее глава британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что разведке было известно о планах президента России Владимира Путина убивать украинцев на захваченных территориях.

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Фото: Depositphotos

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