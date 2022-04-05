Британская разведка рассказывает, что российские оккупационные войска отступили из районов вокруг Чернигова и к северу от Киева, потому что ВСУ перекрыли им обеспечение.
Об этом в Twitter сообщает Минобороны Британии.
Теперь российские подразделения нуждаются в значительном техническом переоснащении и ремонте, прежде чем их можно будет передислоцировать на восток Украины.
Минобороны Британии прогнозирует безжизненные боевые действия на некоторых территориях недавно отвоеванных регионов.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 5 April 2022
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/C605aP9hlX
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/t8wlPfCrqd
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 5, 2022
Ранее глава британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что разведке было известно о планах президента России Владимира Путина убивать украинцев на захваченных территориях.