Британская разведка рассказывает, что российские оккупационные войска отступили из районов вокруг Чернигова и к северу от Киева, потому что ВСУ перекрыли им обеспечение.

Об этом в Twitter сообщает Минобороны Британии.

Теперь российские подразделения нуждаются в значительном техническом переоснащении и ремонте, прежде чем их можно будет передислоцировать на восток Украины.

Минобороны Британии прогнозирует безжизненные боевые действия на некоторых территориях недавно отвоеванных регионов.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 5 April 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/C605aP9hlX

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/t8wlPfCrqd

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 5, 2022