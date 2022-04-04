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Факты / Украина

Мы знали о планах Путина – британская разведка о зверствах РФ в Буче

Татьяна Забожко редактор ленты
Техніка РФ на вулиці Бучі

Британской разведке было известно о планах президента России Владимира Путина убивать украинцев на захваченных территориях.

Об этом глава британской разведки MI6 Ричард Мур сообщил в ответ на реакцию МИД Великобритании по поводу обнародованных зверств в освобожденных от оккупантов городах Украины.

– Мы знали, что в планы вторжения Путина входили казни его военными и разведслужбами, – заметил Ричард Мур.

Фото из Бучи и других городов Украины, которые облетели мир 3 апреля, произвели удручающее впечатление на руководителя британской разведки.

– Сообщения об убийствах мирных жителей, поступившие из освобожденных районов, ужасают и пугают, – добавил он.

3 апреля в Великобритании заявили, что вместе с партнерами помогут собрать доказательства военных преступлений России в Украине.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что страна поддерживает расследование Международного уголовного суда о военных преступлениях российских оккупантов на территории Украины.

О военных преступлениях РФ в Буче и других городах страны мир узнал 3 апреля, когда туда после освобождения от оккупантов вошли военные и журналисты.

На жуткие фото отреагировало мировое сообщество и многие западные СМИ.

4 апреля начались 40-е сутки полномасштабной войны в Украине.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Richard Moore

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Фото: Getty Images

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