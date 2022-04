Британской разведке было известно о планах президента России Владимира Путина убивать украинцев на захваченных территориях.

Об этом глава британской разведки MI6 Ричард Мур сообщил в ответ на реакцию МИД Великобритании по поводу обнародованных зверств в освобожденных от оккупантов городах Украины.

Фото из Бучи и других городов Украины, которые облетели мир 3 апреля, произвели удручающее впечатление на руководителя британской разведки.

We knew Putin’s invasion plans included summary executions by his military and intelligence services. The reports of execution-style killings of civilians emerging from liberated areas are horrifying and chilling. https://t.co/Yea1Lhsqe6

