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Факты / Мир

ЕС ввел новые санкции против российских пропагандистов и производственных предприятий РФ

Илья Нежигай редактор ленты
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Европейский Союз ввел новый пакет санкций, в который попали более 200 граждан РФ, а также ряд российских банков и промышленных и транспортных компаний.

Об этом сообщается на сайте Евросоюза.

В список подсанкционных лиц попали:

  • дочери президента РФ Владимира Путина Мария Воронцова и Екатерина Тихонова;
  • ряд олигархов из России, среди которых – Олег Дерипаска, Борис Ротенберг, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Саид Керимов;
  • глава российского Сбербанка Герман Греф;
  • пропагандист Алексей Пиманов;
  • гендиректор ТАСС Сергей Михайлов;
  • гендиректор телеканала “Санкт-Петербург” Александр Малькевич;
  • президент медиа холдинга “Красная звезда” Алексей Пиманов;
  • член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.
  • главред российского СМИ “Комсомольская правда” Владимир Сунгоркин;
  • генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев;
  • гендиректор телеканала “Санкт-Петербург” Александр Малькевич;
  • главред “Московского комсомольца” Павел Гусев;
  • спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, санкции ЕС вводятся против российских компаний, включая концерн “Калашников”, “Объединенная двигателестроительная корпорация”, “Корпорация, тактическое ракетное вооружение”, АО “Росэлектроника” и АО “Арзамасский машиностроительный завод”.

Под санкции Европейского Союза подверглись активы российского банка ВТБ, “Новикомбанка”, “Совкомбанка”, “Открытия”, а также 14 российских промышленных и транспортных компаний.

— Эти последние санкции были приняты после зверств, совершенных российскими вооруженными силами в Буче и других местах, находящихся под российской оккупацией. Цель наших санкций — остановить безрассудное, бесчеловечное и агрессивное поведение российских войск и дать понять тем, кто принимает решения в Кремле, что за их незаконную агрессию придется дорого заплатить, — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Днем ранее, 7 апреля, Европейский парламент большинством голосов проголосовал за резолюцию, в которой Евросоюзу рекомендуется ввести максимально жесткие санкции против России, наложив эмбарго на российские энергоресурсы (газ, нефть, уголь) и отключить от SWIFT все российские банки.

Источник: Европейский Союз

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Фото: Depositphotos

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