Европейский Союз ввел новый пакет санкций, в который попали более 200 граждан РФ, а также ряд российских банков и промышленных и транспортных компаний.
Об этом сообщается на сайте Евросоюза.
В список подсанкционных лиц попали:
- дочери президента РФ Владимира Путина Мария Воронцова и Екатерина Тихонова;
- ряд олигархов из России, среди которых – Олег Дерипаска, Борис Ротенберг, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Саид Керимов;
- глава российского Сбербанка Герман Греф;
- пропагандист Алексей Пиманов;
- гендиректор ТАСС Сергей Михайлов;
- гендиректор телеканала “Санкт-Петербург” Александр Малькевич;
- президент медиа холдинга “Красная звезда” Алексей Пиманов;
- член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.
- главред российского СМИ “Комсомольская правда” Владимир Сунгоркин;
- генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев;
- гендиректор телеканала “Санкт-Петербург” Александр Малькевич;
- главред “Московского комсомольца” Павел Гусев;
- спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Кроме того, санкции ЕС вводятся против российских компаний, включая концерн “Калашников”, “Объединенная двигателестроительная корпорация”, “Корпорация, тактическое ракетное вооружение”, АО “Росэлектроника” и АО “Арзамасский машиностроительный завод”.
Под санкции Европейского Союза подверглись активы российского банка ВТБ, “Новикомбанка”, “Совкомбанка”, “Открытия”, а также 14 российских промышленных и транспортных компаний.
— Эти последние санкции были приняты после зверств, совершенных российскими вооруженными силами в Буче и других местах, находящихся под российской оккупацией. Цель наших санкций — остановить безрассудное, бесчеловечное и агрессивное поведение российских войск и дать понять тем, кто принимает решения в Кремле, что за их незаконную агрессию придется дорого заплатить, — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Днем ранее, 7 апреля, Европейский парламент большинством голосов проголосовал за резолюцию, в которой Евросоюзу рекомендуется ввести максимально жесткие санкции против России, наложив эмбарго на российские энергоресурсы (газ, нефть, уголь) и отключить от SWIFT все российские банки.
Источник: Европейский Союз