На думку колишнього головного економічного радника президента Росії Володимира Путіна Андрія Іларіонова, РФ припинить війну з Україною протягом місяця або двох у разі, якщо країни Заходу припинять купувати російські нафту та газ.

Повідомляється, що Іларіонов консультував Путіна в період з 2000 до 2005 року. Він зазначив, що російського президента, ймовірно, заспокоює стабільний потік доходів від експорту енергоресурсів, що продовжується, і це дозволяє йому продовжувати війну.

За словами колишнього радника Путіна, якщо країни Заходу запровадять “реальне ембарго на експорт нафти та газу з Росії”, то “протягом місяця-двох російські військові операції в Україні, ймовірно, будуть припинені”.

Він додав, що це – один із дуже ефективних інструментів, які досі перебувають у розпорядженні західних країн.

За прогнозом незалежних аналітиків, цього року економіка РФ скоротиться відразу на 10-15% завдяки широкомасштабним санкціям, які запровадили західні країни через воєнне вторгнення Росії в Україну.

Проте Іларіонов прогнозує, що РФ вдасться уникнути повного економічного руйнування завдяки експорту, особливо того, що стосується енергоресурсів.

Усього експорту зав’язано понад чверть частки економіки Росії. Країна є великим експортером нафти, газу, дорогоцінних металів та зерна.

Міжнародне енергетичне агентство оцінює, що на РФ припадає майже половина (45%) імпорту газу до Європейського союзу, причому більшу частину нафти Європа отримує з Росії.

– Кожні два з половиною дні до кишень Путіна надходить мільярд євро. Це дуже допомагає Путіну продовжувати підтримувати свою систему у робочому стані, продовжувати фінансувати війну. Як тільки цей потік валюти буде перервано, Путіну доведеться переосмислити свою політику, тому що він більше не матиме так багато ресурсів для фінансування подальшої агресії, – пояснив Іларіонов.

Нагадаємо, країни ЄС зобов’язалися відмовитися від енергоресурсів із Росії, а США пообіцяли, що експортуватимуть більше зрідженого природного газу членам Євросоюзу.

Проте підвищення цін на нафту та природний газ означають, що доходи РФ від експорту енергоресурсів тільки зростуть – можливе підвищення більш ніж на третину 2022 року порівняно з 2021 роком згідно з Bloomberg Economics.