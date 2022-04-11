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Факты / Мир

Всемирный банк ждет падения ВВП России на 11,2%

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Всемирный банк ждет падения ВВП России на 11,2%

Всемирный банк ждет падения ВВП РФ на 11,2%, инвестиций на 17% в 2022 г. ВВП РФ в 2022 году упадет на 11,2%, прогнозирует Всемирный банк.

В 2023-2024 годах российская экономика компенсирует лишь незначительную часть этого провала, прибавив 0,6% и 1,3% соответственно, говорится в докладе Всемирного банка, посвященном перспективам экономики Европы и Центральной Азии в свете развязанной Россией войны против Украины и ее последствий.

Инвестиции, по прогнозу, в 2022 году просядут на 16,9%. Экспорт товаров и услуг сократится на 30,9%, импорт — на 35,2%. Прогноз по индексу потребительских цен — 22%.

Доля людей, живущих за чертой бедности, по оценке Всемирного банка, вырастет в 2022 г до 12,8% с 11% в 2021 г.

Оценка Всемирного банка пессимистичнее прогнозов российских аналитиков: консенсус на 2022 г, согласно опросу Интерфакса, предусматривает падение ВВП на 8,4%.

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Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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