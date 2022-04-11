Світовий банк чекає на падіння ВВП РФ на 11,2%, інвестицій на 17% в 2022 р. ВВП РФ 2022 року впаде на 11,2%, прогнозує Світовий банк.

У 2023-2024 роках російська економіка компенсує лише незначну частину цього провалу, додавши 0,6% і 1,3% відповідно, йдеться у доповіді Світового банку, присвяченій перспективам економіки Європи та Центральної Азії у світлі розв’язаної Росією війни проти України та її наслідків.

Інвестиції, за прогнозом, 2022 року просядуть на 16,9%. Експорт товарів та послуг скоротиться на 30,9%, імпорт – на 35,2%. Прогноз за індексом споживчих цін – 22%.

Частка людей, які живуть за межею бідності, за оцінкою Світового банку, зросте у 2022 р. до 12,8% з 11% у 2021 р.

Оцінка Світового банку песимістичніша за прогнози російських аналітиків: консенсус на 2022 р, згідно з опитуванням Інтерфаксу, передбачає падіння ВВП на 8,4%.