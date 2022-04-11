Зеленський про ООН і НАТО: мене не цікавить дипломатія, якщо вона призводить до знищення нації

Десятки країн світу змінили свою думку про Україну та український народ, однак за це довелося заплатити занадто високу ціну.

Про це в інтерв’ю американському телеканалу CBS заявив президент України Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання ведучого Скотта Пеллі, він пояснив, що у нього як у президента більше “не залишилося емоцій”, аби намагатися достукатися до лідерів світових держав та організацій.

Володимир Зеленський пояснив, що він ситий по горло дипломатичним підходом ООН і НАТО щодо вторгнення Росії.

– Коли ви (працюєте, – Ред.) у дипломатії, результатів немає. Все це дуже бюрократично. Ось чому те, як я з ними розмовляю, абсолютно виправдано. У мене більше немає життів (щоб віддати, – Ред.). У мене більше немає ніяких емоцій… Мене не цікавить їхня дипломатія, якщо вона призводить до знищення моєї нації, – заявив президент України.

Він також навів приклад Другої світової війни, коли мовчання європейських держав призвело до того, що нацисти гітлерівської Німеччини влаштували геноцид єврейського народу.

– Юридично у мене немає претензій до НАТО або до деяких лідерів країн НАТО, але в цілому вони несуть відповідальність. Коли ти можеш закрити небо. Так, це страшно, якщо почнеться світова війна, я це розумію. Я не можу щоденно тиснути на ці країни, тому що всі бояться війни. Але чи несе світ відповідальність? Я вважаю, що так.

Нагадаємо, на початку березня Володимир Зеленський звернувся напряму до керівництва НАТО. Цитата – Починаючи з сьогоднішнього дня всі, хто помре, помруть і через вас, через вашу слабкість, через вашу роз’єднаність.

У такий спосіб український президент оцінив відмову Північноатлантичного альянсу у введенні безпольотної зони над Україною.

Вже згодом, звертаючись до Ради Безпеки ООН з вимогою виключити РФ зі свого складу, Володимир Зеленський заявив – Якщо немає альтернативи і немає вибору, то наступним варіантом буде саморозпуск.