Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать действия России против мирного населения Украины “геноцидом”.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на интервью Макрона каналу France 2.

На вопрос, будет ли он, как и президент США Джо Байден, использовать термин “геноцид”, чтобы описать убийства украинцев российскими военными, Макрон сказал следующее:

Сегодня я был бы осторожен с такими терминами, потому что эти два народа [русские и украинцы] — братья.

При этом Макрон сказал, что будет всеми своими силами пытаться “остановить эту войну” и восстановить мир.

— Я не уверен, что эскалация риторики служит этому делу [прекращению войны]. Что мы можем сказать точно, так это то, что ситуация неприемлема и что это военные преступления. Мы видим военные преступления, беспрецедентные на нашей земле — на нашей европейской земле, — добавил он.

Эммануэль Макрон отметил, что Франция будет помогать Украине в расследовании военных преступлений, которые совершила российская армия.

— Россия в одностороннем порядке начала чрезвычайно жестокую войну. Теперь установлено, что российская армия совершила военные преступления, и теперь мы должны найти виновных, — сказал президент Франции.

Напомним, что президент США Джо Байден назвал факты жестокости со стороны российских военных против мирного населения Украины — геноцидом. По его словам, становится очевидно, что президент России Владимир Путин просто пытается стереть с лица земли даже идею того, что есть украинцы.

Другие мировые лидеры, например, премьер Британии Борис Джонсон и президент Польши Анджей Дуда, также использовали слово геноцид для описания действий российской армии в Украине.

Геноцид — целенаправленное полное или частичное уничтожение групп населения или народов по национальным, этническим, расовым, корыстным или религиозным мотивам.

Ранее разведка Минобороны Украины сообщила, что руководство РФ приказало уничтожать любые доказательства военных преступлений своей армии на территории Украины.