После масштабной международной огласки пыток, издевательств и убийств мирного населения российскими военными в городе Буча руководство государства-агрессора приказало уничтожать любые доказательства военных преступлений своей армии.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
По данным разведки, в Мариуполе находится 13 мобильных крематориев для очистки улиц от тел гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей жестоких действий оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и ликвидировать.
Кроме того, вражеские войска использовали передвижные крематории и на территории Черниговской области. Зафиксировали работу мобильного крематория в городе Новоайдаре Луганской области.
Вооруженные силы России с помощью крематориев пытаются уничтожать тела русских военнослужащих. Это делается с тем, чтобы скрыть реальное количество своих погибших солдат и не выплачивать компенсации их семьям.
— Действия российской армии подпадают под определение “геноцид” в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статье 6 Римского устава Международного уголовного суда, — отмечают в разведке.
Кремль и дальше будет пытаться скрывать факты своих военных преступлений в Украине.