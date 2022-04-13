После масштабной международной огласки пыток, издевательств и убийств мирного населения российскими военными в городе Буча руководство государства-агрессора приказало уничтожать любые доказательства военных преступлений своей армии.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, в Мариуполе находится 13 мобильных крематориев для очистки улиц от тел гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей жестоких действий оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и ликвидировать.

Кроме того, вражеские войска использовали передвижные крематории и на территории Черниговской области. Зафиксировали работу мобильного крематория в городе Новоайдаре Луганской области.

Вооруженные силы России с помощью крематориев пытаются уничтожать тела русских военнослужащих. Это делается с тем, чтобы скрыть реальное количество своих погибших солдат и не выплачивать компенсации их семьям.

— Действия российской армии подпадают под определение “геноцид” в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статье 6 Римского устава Международного уголовного суда, — отмечают в разведке.

Кремль и дальше будет пытаться скрывать факты своих военных преступлений в Украине.