В Польшу только 24 февраля приехало более 2,5 млн украинцев, которые из-за полномасштабной войны, развязной Россией, вынуждены были покинуть свой дом в Украине.

Но несмотря на то, что беженцев очень много, Польша и дальше принимает всех кто, бежит от войны и убеждают — будут принимать дальше.

Волонтеры несмотря на усталость продолжают помогать всем, кто в этом нуждается. Так, Климос и Джулия приехали в Польшу из Испании и Франции, когда поняли всю серьезность ситуации и захотели быть полезными для людей.

— Невозможно просто прийти сюда и стоять, смотреть на этих людей. Мы выбрали волонтерское направление помощи детям. И так же мы помогаем людям с одеялами и всем в чем они нуждаются, — говорят они.

Волонтер Татьяна, которая сама из Украины, но проживает в Польше уже 17 лет, также помогает землякам.

— Я уже на пенсии, но просто не выдержала и приехала сюда сама. Хочу помочь украинцам! Я знаю, что победа будет за нами, — рассказала она.

Вынужденные переселенцы говорят, что польский народ принимает их очень хорошо: помогают с едой, жильем, вещами.

Руководитель волонтерского пункта Паулина утверждает, что украинцам помогают люди разных национальностей.

— Мы не помогаем Украине, мы не помогаем Польше, мы прежде всего помогаем людям. Потому что вне всех вещей все мы просто люди, — говорит Паулина.

Каждый час на центральный вокзал в пункт для беженцев приезжают десятки бизнесменов, волонтеров и обычных людей, которые просто в сумках приносят еду или вещи для украинцев. Но зачастую они очень стесняются. Такая вот искренняя и бескорыстная помощь.

— Спасибо вам от всех украинцев. Действительно говорят, что друг познается в беде. Так случилось, что мы выехали из своей страны, но мы вернемся. Мы всегда тоже будем помогать полякам, — говорит вынужденная переселенка из Запорожья Татьяна.

Несмотря на то, что людям пришлось покинуть родной дом из-за войны, они настроены на победу Украины и хотят поскорее вернуться. Также они поддерживают ВСУ и верят, что мирное время скоро наступит.