До Польщі тільки 24 лютого приїхало понад 2,5 млн українців, які через повномасштабну війну, розв’язну Росією, змушені були покинути свій дім в Україні.

Та попри те, що біженців дуже багато, Польща і далі приймає усіх хто біжить від війни та переконують – прийматимуть далі.

Волонтери попри втому продовжують допомагати усім, хто цього потребує. Так, Клімос та Джулія приїхали у Польщу з Іспанії та Франції, коли зрозуміли всю серйозність ситуації та захотіли бути корисними для людей.

– Неможливо просто прийти сюди та стояти, дивитися на цих людей. Ми вибрали волонтерський напрямок допомоги дітям. І так само ми допомагаємо людям з ковдрами та усім що вони потребують, – кажуть вони.

Волонтерка Тетяна, яка сама з України, але проживає у Польщі вже 17 років, також допомагає землякам.

– Я вже на пенсії, але просто не витримала і приїхала сюди сама. Хочу допомогти українцям! Я знаю, що перемога буде за нами, – розповіла вона.

Вимушені переселенці кажуть, що польський народ приймає їх дуже добре: допомагають із їжею, житлом, речами.

Керівниця волонтерського пункту Пауліна стверджує, що українцям допомагають люди різних національностей.

– Ми не допомагаємо Україні, ми не допомагаємо Польщі, ми перш за все допомагаємо людям. Бо поза всіма речами усі ми просто люди, – каже Пауліна.

Щогодини на центральний вокзал до пункту для біженців приїздять десятки бізнесменів, волонтерів та звичайних людей, які просто у торбинках приносять їжу чи речі для українців. Але зачасту вони дуже соромляться. Така от щира і безкорисна допомога.

– Дякуємо вам від усіх українців. Справді кажуть, що друг пізнається у біді. Так сталося, що ми виїхали зі своєї країни, але ми повернемося. Ми завжди теж допомагатимемо полякам, – каже вимушена переселенка із Запоріжжя Тетяна.

Попри те, що людям довелося покинути рідний дім через війну, вони налаштовані на перемогу України та хочуть поскоріше повернутися. Також вони підтримують ЗСУ та вірять, що мирний час скоро настане.