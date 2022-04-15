Есть все необходимое для беженцев: как работает волонтерский пункт на вокзале в Варшаве

Во время пересечения границы Польши поездом, пешком, автобусом или собственной машиной украинским беженцам обязательно помогут в любых вопросах. Сейчас волонтеров на границах и в городах очень много.

Журналистка Вікна-новини Анна Матвийчук побывала на одном из пунктов для беженцев из Украины на Варшавском центральном железнодорожном вокзале.

По словам руководителя волонтерского пункта Паулины, ежедневно туда прибывает около 10 тыс. украинцев. Все зависит от того, сколько поездов приезжает из заграницы.

Палатки для соответствующей помощи беженцам расположились прямо у вокзала. В одной из них работает кухня, где можно перекусить, получить горячий чай, напитки, отдохнуть и получить вещи первой необходимости.

— Украинцы могут здесь получить еду, горячие блюда. Также медицинскую помощь. Здесь вам окажут информационную помощь по вопросам легализации пребывания в Польше, расскажут куда обращаться по трудоустройству, — говорит Паулина.

Волонтеры Климос и Джулия также рассказали, что на вокзале есть разные палатки, беженцы могут взять бесплатные сим-карты по украинскому паспорту. Поляки там предоставляют информацию о ночлеге, людей направляют в крупные центры для беженцев, где можно остановиться на три дня, после людям ищут жилье в хостелах, общежитиях или домах поляков, которые хотят разместить у себя украинцев.

— Мы сейчас живем в хостеле, там тоже хорошо. Вчера ко мне приезжала скорая, повысилось давление. Какие они молодцы, приехали быстро. За это мы ничего не платили. Меня можно сказать, что спасли, потому что я не знала, что у меня давление, — рассказала вынужденная переселенка из Запорожья Татьяна.

Беженка из Харькова Дарья также говорит, что ее дом в самом центре города, поэтому и решили уехать. По ее словам, они ехали машиной до границы, а затем перешли границу пешком.

— На границе все было хорошо, приняли, накормили, согрели и отправили дальше. Мы даже не ожидали такого. Пограничник сразу спросил, нужна ли какая помощь, — говорит Дарья.

К палаткам люди могут прийти за вещами для детей. Есть место вроде дома опеки матери и ребенка, где дети могут поиграть, порисовать. Внутри так же есть места для отдыха. Также очень много поляков приезжают на вокзал и оставляют вещи, например детские коляски для украинских мам, которые в этом нуждаются. Там есть и локация для ухода за животными.

Украинцам в Польше помогают с авиаперелетами, поездками на поездах, автобусах.

— Мы занимаемся тем, что финансируем перелеты. Люди часто знают, куда хотят полететь, но у них, к сожалению, нет денег для того, чтобы оплатить перелет. Поэтому мы собираем данные и передаем их в турагентство. А дальше они уже ищут программы, ведь Польша уже достаточно загружена, — рассказала волонтер.

Общественный же транспорт в городах, таких как Варшава, Вроцлав и Гданьск бесплатный для украинцев минимум до конца апреля. Речь идет о трамваях, автобусах и метро. Пропуском является украинский паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Его нужно показать контролеру.