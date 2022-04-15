Є усе необхідне для біженців: як працює волонтерський пункт на вокзалі у Варшаві

Під час перетину кордону Польщі потягом, пішки, автобусом чи власною машиною українським біженцям обов’язково допоможуть у будь-яких питаннях. Зараз волонтерів на кордонах та у містах дуже багато.

Журналістка Вікна-новини Анна Матвійчук побувала на одному пунктів для біженців з України на Варшавському центральному залізничному вокзалі.

За словами керівниці волонтерського пункту Пауліни, щодня туди прибуває близько 10 тис. українців. Все залежить від того, скільки потягів приїздять з-закордону.

Намети для відповідної допомоги біженцям розташувалися просто біля вокзалу. В одному з них працює кухня, де можна перекусити, отримати гарячий чай, напої, відпочити та отримати речі першої необхідності.

– Українці можуть тут отримати їжу, гарячі страви. Також медичну допомогу. Тут вам нададуть інформаційну допомогу з питань легалізації перебування у Польщі, розкажуть куди звертатися щодо працевлаштування, – каже Пауліна.

Волонтери Клімос та Джулія також розповіли, що на вокзалі є різні намети, біженці можуть взяти безкоштовні сім-карти за українським паспортом. Поляки там надають інформацію про нічліг, людей направляють до великих центрів для біженців, де можна зупинитися на три дні, після людям шукають житло у хостелах, гуртожитках чи будинках поляків, які хочуть розмістити у себе українців.

– Ми зараз живемо у хостелі, там теж добре. Вчора до мене приїжджала швидка, підвищився тиск. Які вони молодці – приїхали швидко. За це ми нічого не платили. Мене можна сказати, що врятували, бо я не знала, що у мене тиск, – розповіла вимушена переселенка із Запоріжжя Тетяна.

Біженка з Харкова Дарія також каже, що її будинок у самому центрі міста, тому й вирішили виїхати. За її словами, вони їхали машиною до кордону, а потім перейшли кордон пішки.

– На кордоні все було добре, прийняли, нагодували, зігріли і відправили далі. Ми навіть не очікували такого. Прикордонник одразу запитав, чи потрібна якась допомога, – каже Дарія.

До наметів люди можуть прийти за речами для дітей. Є місце на кшталт будинку опіки матері та дитини, де діти можуть погратися, помалювати. Всередині так само є місця для відпочинку. Також дуже багато поляків приїздять на вокзал і лишають речі, як, наприклад дитячі візки для українських мам, які цього потребують. Там є і локація для догляду за тваринами.

Українцям у Польщі допомагають з авіаперельотами, поїздками на потягах, автобусах.

– Ми займаємося тим, що фінансуємо перельоти. Люди часто знають, куди хочуть полетіти, але у них, на жаль, немає грошей для того, щоб оплатити переліт. Тому ми збираємо дані та передаємо їх у турагентство. А далі вони вже шукають програми, адже Польща вже досить завантажена, – розповіла волонтерка.

Громадський же транспорт у містах, таких як: Варшава, Вроцлав та Гданськ безкоштовний для українців щонайменше до кінця квітня. Йдеться про трамваї, автобуси і метро. Пропуском є український паспорт чи інший документ, що посвідчує особу. Його потрібно показати контролеру.