Після припинення постачання з РФ: Польща та Болгарія отримують газ від сусідів по ЄС

Після того, як Росія призупинила постачання газу до Польщі і Болгарії, ці країни отримують блакитне паливо від своїх сусідів по ЄС.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зауважила, що комісія подбає про те, щоб рішення Газпрому мало мінімально можливий вплив на споживачів у ЄС.

We will ensure that Gazprom’s decision has the least possible impact on EU consumers.⁰ ???????????????? are now receiving gas from their EU neighbors. @EU_Commission will also intensify its work with the regional groups of Member States that can provide immediate solidarity to each other. pic.twitter.com/6Pc7yGkzOQ

Урсула фон дер Ляєн додала, що план REPowerEU допоможе знизити залежність ЄС від російського викопного палива ще цього року. Єврокомісія представить свої напрацювання в середині травня.

Today Putin once again failed, in this attempt to sow division between Europeans.

The era of Russian fossil fuels in Europe will come to an end.

We are determined to make this happen as soon as possible.

Europe is moving forward on energy. pic.twitter.com/kZcBWbtNxU

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022