Після припинення постачання з РФ: Польща та Болгарія отримують газ від сусідів по ЄС

Після того, як Росія призупинила постачання газу до Польщі і Болгарії, ці країни отримують блакитне паливо від своїх сусідів по ЄС.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зауважила, що комісія подбає про те, щоб рішення Газпрому мало мінімально можливий вплив на споживачів у ЄС.

– Єврокомісія також активізує свою роботу з регіональними групами держав-членів ЄС, які можуть забезпечити негайну згуртованість одна для одної, – зауважила вона.

We will ensure that Gazprom’s decision has the least possible impact on EU consumers.⁰

???????????????? are now receiving gas from their EU neighbors.

@EU_Commission will also intensify its work with the regional groups of Member States that can provide immediate solidarity to each other. pic.twitter.com/6Pc7yGkzOQ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022

Урсула фон дер Ляєн додала, що план REPowerEU допоможе знизити залежність ЄС від російського викопного палива ще цього року. Єврокомісія представить свої напрацювання в середині травня.

– Сьогодні Путін вкотре зазнав невдачі у цій спробі посіяти розкол між європейцями. Епоха російського викопного палива у Європі добігає кінця, – повідомила вона.

Today Putin once again failed, in this attempt to sow division between Europeans. The era of Russian fossil fuels in Europe will come to an end. We are determined to make this happen as soon as possible. Europe is moving forward on energy. pic.twitter.com/kZcBWbtNxU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022

26 квітня Росія припинила постачання газу до Польщі за контрактом із Ямалом. Вранці 27 квітня Росія призупинила постачання газу до Болгарії. Причиною цього рішення назвали те, що болгарська компанія Булгаргаз відмовилась платити за блакитне паливо в рублях.

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У кінці березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про новий порядок розрахунків за постачання природного газу з так званими недружніми країнами.

Оплату за постачання блакитного палива для країн, які запровадили санкції проти РФ через повномасштабну війну проти України, перевели у рублі.