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Факти / Світ

Після припинення постачання з РФ: Польща та Болгарія отримують газ від сусідів по ЄС

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Урсула фон дер Ляєн

Після того, як Росія призупинила постачання газу до Польщі і Болгарії, ці країни отримують блакитне паливо від своїх сусідів по ЄС.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зауважила, що комісія подбає про те, щоб рішення Газпрому мало мінімально можливий вплив на споживачів у ЄС.

– Єврокомісія також активізує свою роботу з регіональними групами держав-членів ЄС, які можуть забезпечити негайну згуртованість одна для одної, – зауважила вона.

Урсула фон дер Ляєн додала, що план REPowerEU допоможе знизити залежність ЄС від російського викопного палива ще цього року. Єврокомісія представить свої напрацювання в середині травня.

– Сьогодні Путін вкотре зазнав невдачі у цій спробі посіяти розкол між європейцями. Епоха російського викопного палива у Європі добігає кінця, – повідомила вона.

26 квітня Росія припинила постачання газу до Польщі за контрактом із Ямалом. Вранці 27 квітня Росія призупинила постачання газу до Болгарії. Причиною цього рішення назвали те, що болгарська компанія Булгаргаз відмовилась платити за блакитне паливо в рублях.

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У кінці березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про новий порядок розрахунків за постачання природного газу з так званими недружніми країнами.

Оплату за постачання блакитного палива для країн, які запровадили санкції проти РФ через повномасштабну війну проти України, перевели у рублі.

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Фото: Getty Images

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