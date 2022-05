Российская армия значительно ослабела после масштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает британская разведка.

Так, оборонный бюджет России примерно удвоился в период с 2005 по 2018 год за счет инвестиций в высококлассные воздушные, наземные и морские силы и средства.

Однако модернизация физического оборудования и техники не позволила России доминировать над Украиной, и российская армия претерпевает значительные неудачи в стратегическом и оперативном плане.

Теперь российская армия значительно слабее как материально, так и концептуально, в результате своего вторжения в Украину.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 03 May 2022

