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Факты / Мир

Армия РФ значительно ослабела и ее восстановление будет сложным — разведка Британии

Марта Бондаренко редактор ленты
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Российская армия значительно ослабела после масштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает британская разведка.

Так, оборонный бюджет России примерно удвоился в период с 2005 по 2018 год за счет инвестиций в высококлассные воздушные, наземные и морские силы и средства.

Однако модернизация физического оборудования и техники не позволила России доминировать над Украиной, и российская армия претерпевает значительные неудачи в стратегическом и оперативном плане.

Теперь российская армия значительно слабее как материально, так и концептуально, в результате своего вторжения в Украину.

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Восстановление военного потенциала будет значительно затруднено международными санкциями. Это окажет долгосрочное влияние на способность России развертывать обычные вооруженные силы.

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Ранее сообщалось, что РФ вывозит тела своих военнослужащих, погибших на войны в Украине, ночью и небольшими партиями. Так Кремль пытается замаскировать огромные потери.

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Фото: Depositphotos

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