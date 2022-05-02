Российская сторона вывозит тела военнослужащих армии РФ, погибших во время полномасштабной войны в Украине, ночью и небольшими партиями. Таким образом в России пытаются замаскировать огромные масштабы потерь.

Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, обнародованный Службой безопасности Украины. Телефонный разговор двух российских захватчиков удалось перехватить в Запорожской области.

Во время этого разговора один из оккупантов спросил другого, когда в РФ доставят одно из тел, поскольку жена погибшего в Украине путинского захватчика переживает, что “его уже шесть дней везут”.

– Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня… Их маленькими пачками везут, чтобы народ не ох**вал. И ночью, – рассказал в ответ другой захватчик.

Первый оккупант также рассказал, что из его роты (а это около 100 человек) в живых остались лишь около 20-22 человек. Еще девять оккупантов отказались дальше воевать в Украине, написав соответствующие заявления.

– Чтобы маскировать сумасшедшие потери на войне в Украине, трупы россиян везут небольшими партиями и исключительно в ночное время. Это значительно увеличивает срок доставки, поэтому иногда родственникам оккупантов приезжает уже “полуразложенный груз 200”, который нужно дополнительно идентифицировать, — объяснили в СБУ.

Как известно, с начала полномасштабной войны против Украины (с 24 февраля по 2 мая) войска РФ уже потеряли ориентировочно 23 800 человек личного состава. Только за минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 300 оккупантов.

Related video

Кроме того, украинская армия уничтожила 1 048 вражеских танков, 2 519 боевых бронированных машин, 459 артиллерийских систем, 194 самолета, 155 вертолетов и сотни единиц другой техники.

Фото: Генеральный штаб ВСУ