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Факти / Світ

Армія РФ значно послабшала та її відновлення буде складним – розвідка Британії

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Російські військові_військові РФ_армія Росії_військові Росії

Російська армія значно послабшала після масштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє британська розвідка.

Так, оборонний бюджет Росії приблизно подвоївся у період з 2005 по 2018 рік шляхом інвестицій у висококласні повітряні, наземні та морські сили та засоби.

Однак модернізація фізичного обладнання та техніки не дозволила Росії домінувати над Україною, і російська армія зазнає значних невдач у стратегічному та оперативному плані.

Тепер російська армія значно слабша як матеріально, так і концептуально, внаслідок свого вторгнення в Україну.

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Фото: Depositphotos

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