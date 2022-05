Російська армія значно послабшала після масштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє британська розвідка.

Так, оборонний бюджет Росії приблизно подвоївся у період з 2005 по 2018 рік шляхом інвестицій у висококласні повітряні, наземні та морські сили та засоби.

Однак модернізація фізичного обладнання та техніки не дозволила Росії домінувати над Україною, і російська армія зазнає значних невдач у стратегічному та оперативному плані.

Тепер російська армія значно слабша як матеріально, так і концептуально, внаслідок свого вторгнення в Україну.

