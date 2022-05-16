Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается избежать прямого участия в войне в Украине.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

После учений в начале мая Беларусь объявила о развертывании сил специальных операций вдоль границы с Украиной, а также подразделений ПВО, артиллерии и ракет на полигонах на западе страны.

В разведке считают, что такие действия белоруской армии зафиксируют в украинские войска в приграничных регионах. Соответственно эти подразделения ВСУ уже не отправят на восточный фронт.

Президент Беларуси Лукашенко балансирует на грани поддержки российского военного вторжения и желания избежать прямого военного участия из-за риска западных санкций, мести украинцев и возможного недовольства белорусских войск, отмечают в британской разведке.

На сегодняшний день белорусские силы не принимали непосредственного участия в войне в Украине. Однако белорусская территория использовалась как плацдарм для первоначального наступления оккупационной армии на Киев и Чернигов. Также с беларусских аэродромов взлетали российские самолеты и пускали российские ракеты.

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Источник: Ministry of Defence