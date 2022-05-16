Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається уникнути прямої участі у війні в Україні.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Після навчання на початку травня Білорусь оголосила про розгортання сил спеціальних операцій уздовж кордону з Україною, а також підрозділів ППО, артилерії та ракет на полігонах на Заході країни.

У розвідці вважають, що такі дії білоруської армії зафіксують до українських військ у прикордонних регіонах. Відповідно, ці підрозділи ВСУ вже не відправлять на східний фронт.

Президент Білорусі Лукашенко балансує на межі підтримки російського воєнного вторгнення і бажання уникнути прямої військової участі через ризик західних санкцій, помсти українців та можливе невдоволення білоруських військ, наголошують у британській розвідці.

На сьогодні білоруські сили не брали безпосередньої участі у війні в Україні. Проте білоруська територія використовувалася як плацдарм для первісного наступу окупаційної армії на Київ та Чернігів. Також з білоруських аеродромів злітали російські літаки та пускали російські ракети.

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Джерело: Ministry of Defence