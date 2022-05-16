Германия планирует прекратить импорт российской нефти к концу года, даже если Евросоюзу не удастся договориться о запрете для всей еврозоны в рамках следующего пакета санкций.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сейчас Берлин активно заключает сделки с альтернативными поставщиками нефти. В правительстве уверены, что смогут решить оставшиеся проблемы с логистикой в ​​течение следующих шести-семи месяцев.

Кроме того, немецкие власти пытаются получить достаточное количество нефти из альтернативных источников для ключевого восточногерманского нефтеперерабатывающего завода в Шведте. Он обеспечивает топливом международный аэропорт Берлина, большинство заправочных станций в столице и близлежащей земле Бранденбург.

Власти Германии установили, что можно использовать старый трубопровод, соединяющий немецкий балтийский порт Росток и Шведт, но его относительно небольшая пропускная способность может покрыть только около 60% полной мощности НПЗ. Сейчас пытаются модернизировать насос в трубопроводе и всю инфраструктуру, чтобы больше нефти могло поступать в Шведт.

Также рассматривается возможность покрытия потребности берлинского аэропорта в топливе за счет другого нефтеперерабатывающего завода в Баварии.

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По данным Министерства экономики Германии, доля российской нефти на немецком рынке потребления упала до 12% с примерно 35% до начала войны в Украине.

Министры иностранных дел Европейского Союза встречаются в Брюсселе для обсуждения следующего пакета санкций. Дипломаты ЕС предложили отложить поэтапное введение запрета на нефть после того, как Венгрия заявила, что этот шаг нанесет слишком большой ущерб ее экономике.

На следующей неделе канцлер Германии Олаф Шольц отправится в Нидерланды для переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, с которым и будут обсуждать нефтяные санкции и энергетическую безопасность.