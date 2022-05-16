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Факти / Світ

Німеччина планує припинити імпорт російської нафти до кінця року

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
нафта нефть

Німеччина планує припинити імпорт російської нафти до кінця року, навіть якщо Євросоюзу не вдасться домовитися про заборону для всієї єврозони в рамках наступного санкційного пакета.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Наразі Берлін активно укладає угоди з альтернативними постачальниками нафти. В уряді впевнені, що зможуть розв’язати проблеми з логістикою протягом наступних шести-семи місяців.

Наразі німецька влада намагається отримати достатню кількість нафти з альтернативних джерел для основного східнонімецького нафтопереробного заводу у Шведті. Він забезпечує паливом міжнародний аеропорт Берліна, більшість заправних станцій у столиці та прилеглій землі Бранденбург.

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Влада Німеччини встановила, що можна використовувати старий трубопровід, що сполучає німецький балтійський порт Росток і Шведт, але його відносно невелика пропускна здатність може покрити лише близько 60% повної потужності НПЗ. Зараз намагаються модернізувати помпу у трубопроводі та всю інфраструктуру, щоб більше нафти могло надходити до Шведта.

Також розглядається можливість покриття потреби берлінського аеропорту у паливі через інший нафтопереробний завод у Баварії.

Зараз дивляться

За даними Міністерства економіки Німеччини, частка російської нафти на німецькому ринку споживання впала до 12% із приблизно 35% до початку війни в Україні.

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Міністри закордонних справ Європейського Союзу зустрічаються у Брюсселі для обговорення наступного пакета санкцій. Дипломати ЄС запропонували відкласти поетапне запровадження заборони на нафту після того, як Угорщина заявила, що цей крок завдасть занадто великої шкоди її економіці.

Наступного тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц вирушить до Нідерландів для переговорів із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, з яким і обговорюватимуть нафтові санкції та енергетичну безпеку.

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Джерело: Bloomberg

Фото: Pexels

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