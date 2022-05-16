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Факти / Світ

Скандинавські сусіди допоможуть Фінляндії та Швеції у випадку нападу на них до вступу в НАТО

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Скандинавські сусіди допоможуть Фінляндії та Швеції у випадку нападу на них до вступу в НАТО

Данія, Норвегія та Ісландія пообіцяли, що Швеція та Фінляндія отримають їхню допомогу у випадку, якщо будуть атаковані, поки проходять процес вступу до НАТО.

Про це йдеться у спільній заяві цих трьох скандинавських країн.

– Разом із Данією та Ісландією Норвегія готова надати допомогу своїм скандинавським сусідам усіма необхідними засобами, якщо їхня територія зазнає агресії до вступу до НАТО, – зазначив прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере.

Тим часом, прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон заявила, що проінформує Північноатлантичний альянс про бажання її країни стати членом НАТО.

До цього про офіційне рішення щодо подання заявки на членство в НАТО заявила Фінляндія.

Нагадаємо, на початку 2022 року генсек НАТО Єнс Столтенберг стверджував, що Фінляндія та Швеція зможуть швидко вступити до альянсу у разі подання заявки.

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Фото: Getty Images

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