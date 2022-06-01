Июнь, 01 в 12:16

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что намерен передать Украине системы ПВО IRIS-T.

IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) — ракета класса воздух-воздух малой дальности. Оснащена охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения.

Разработка велась под руководством Германии кооперацией из шести стран-участниц в качестве замены AIM-9 Sidewinder. По конструкции и компоновке IRIS-T очень близка к японской Тип 04 AAM-5.

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С помощью этой системы ПВО можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, поражать реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

Трехметровая ракета, стоимость которой оценивается в €400 тыс., способна поражать цели на расстоянии приблизительно в 25 км.

Ракета стоит на вооружении девяти европейских государств. Кроме того, в 2008 году заявку на поставки IRIS—T подала ЮАР.

Технические характеристики:

длина: 2,936 м;

диаметр: 0,127 м;

стартовая масса: 87,4 кг;

дальность пуска: ~25 км;

потолок: до 20 км;

скорость полета: до 3 Махов, или 3 672 км/ч;

боевая часть: осколочно-фугасная;

масса БЧ: 11,4 кг;

взрыватель: активный радиолокационный.

Источники: Bild, по материалам СМИ

Фото: Википедия