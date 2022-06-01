Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир

Дальность поражения до 25 км: ракеты ПВО IRIS-T, характеристики, цена

Виктория Яснопольская, журналист раздела Здоровья
система ПВО

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что намерен передать Украине системы ПВО IRIS-T.

IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) — ракета класса воздух-воздух малой дальности. Оснащена охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения.

Разработка велась под руководством Германии кооперацией из шести стран-участниц в качестве замены AIM-9 Sidewinder. По конструкции и компоновке IRIS-T очень близка к японской Тип 04 AAM-5.

Сейчас смотрят
Читайте
Одни из самых сильных в Европе: военный эксперт об украинской ПВО и перспективах усиления

С помощью этой системы ПВО можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, поражать реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

Трехметровая ракета, стоимость которой оценивается в €400 тыс., способна поражать цели на расстоянии приблизительно в 25 км.

Ракета стоит на вооружении девяти европейских государств. Кроме того, в 2008 году заявку на поставки IRIST подала ЮАР.

Технические характеристики:

  • длина: 2,936 м;
  • диаметр: 0,127 м;
  • стартовая масса: 87,4 кг;
  • дальность пуска: ~25 км;
  • потолок: до 20 км;
  • скорость полета: до 3 Махов, или 3 672 км/ч;
  • боевая часть: осколочно-фугасная;
  • масса БЧ: 11,4 кг;
  • взрыватель: активный радиолокационный.

Источники: Bild, по материалам СМИ

Фото: Википедия

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка