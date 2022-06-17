Июнь, 17 в 16:41

Беженцы из Украины, которые спасаясь от войны оказались на территории Польши, смогут получить финансовую помощь от общественных организаций этой страны. Главное условие — прибытие в страну после 24 февраля.

Сообщается, что денежная помощь составляет по 1 500 злотых на взрослого и 750 злотых на каждого несовершеннолетнего.

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Кто может получить финансовую помощь:

владельцы карты поляка;

украинцы, которые ранее владели картой поляка и уже получили вид на жительство в Польше или польское гражданство;

граждане Польши, проживающие в Украине.

Как подать заявку на помощь

Необходимо позвонить на горячую линию:

+48 506 782 789;

+48 519 023 817;

+48 518 254 853.

Или же написать на электронный адрес ukrainapomoc@wid.org.pl.

В то же время можно обратиться за помощью к региональным представительствам, которые расположены в:

Варшаве;

Кракове;

Вроцлаве;

Познани;

Жешув;

Люблине;

Ломжи;

Катовице;

Ольштыне;

Торуни;

Ченстохове.

Источник: inPoland