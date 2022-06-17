Финансовая помощь украинским беженцам в Польше: названы условия выплаты
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Беженцы из Украины, которые спасаясь от войны оказались на территории Польши, смогут получить финансовую помощь от общественных организаций этой страны. Главное условие — прибытие в страну после 24 февраля.
Сообщается, что денежная помощь составляет по 1 500 злотых на взрослого и 750 злотых на каждого несовершеннолетнего.
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Кто может получить финансовую помощь:
- владельцы карты поляка;
- украинцы, которые ранее владели картой поляка и уже получили вид на жительство в Польше или польское гражданство;
- граждане Польши, проживающие в Украине.
Как подать заявку на помощь
Необходимо позвонить на горячую линию:
- +48 506 782 789;
- +48 519 023 817;
- +48 518 254 853.
Или же написать на электронный адрес ukrainapomoc@wid.org.pl.
В то же время можно обратиться за помощью к региональным представительствам, которые расположены в:
- Варшаве;
- Кракове;
- Вроцлаве;
- Познани;
- Жешув;
- Люблине;
- Ломжи;
- Катовице;
- Ольштыне;
- Торуни;
- Ченстохове.
Источник: inPoland