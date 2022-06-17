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Факты / Мир

Финансовая помощь украинским беженцам в Польше: названы условия выплаты

Виктория Яснопольская, журналист раздела Здоровья
польща
Фото: Depositphotos

Беженцы из Украины, которые спасаясь от войны оказались на территории Польши, смогут получить финансовую помощь от общественных организаций этой страны. Главное условие — прибытие в страну после 24 февраля.

Сообщается, что денежная помощь составляет по 1 500 злотых на взрослого и 750 злотых на каждого несовершеннолетнего.

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Кто может получить финансовую помощь:

  • владельцы карты поляка;
  • украинцы, которые ранее владели картой поляка и уже получили вид на жительство в Польше или польское гражданство;
  • граждане Польши, проживающие в Украине.

Как подать заявку на помощь

Необходимо позвонить на горячую линию:

  • +48 506 782 789;
  • +48 519 023 817;
  • +48 518 254 853.

Или же написать на электронный адрес ukrainapomoc@wid.org.pl.

В то же время можно обратиться за помощью к региональным представительствам, которые расположены в:

  • Варшаве;
  • Кракове;
  • Вроцлаве;
  • Познани;
  • Жешув;
  • Люблине;
  • Ломжи;
  • Катовице;
  • Ольштыне;
  • Торуни;
  • Ченстохове.

Источник: inPoland

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