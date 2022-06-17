Фінансова допомога українським біженцям у Польщі: названо умови виплати
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Біженці з України, які рятуючись від війни опинилися на території Польщі, зможуть отримати фінансову допомогу від громадських організацій цієї країни. Головна умова прибуття в країну після 24 лютого.
Повідомляється, що грошова допомога складає по 1 500 злотих на дорослого і 750 злотих на кожного неповнолітнього.
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Хто може отримати фінансову допомогу:
- власники карти поляка;
- українці, які раніше володіли картою поляка і вже отримали посвідку на проживання в Польщі або польське громадянство;
- громадяни Польщі, які проживають в Україні.
Як подати заявку на допомогу
Необхідно зателефонувати на гарячу лінію:
+48 506 782 789;
+48 519 023 817;
+48 518 254 853.
Або ж написати на електронну адресу ukrainapomoc@wid.org.pl.
У той же час можна звернутися за допомогою до регіональних представництв, які розташовані в:
- Варшаві;
- Кракові;
- Вроцлаві;
- Познані;
- Жешуві;
- Любліні;
- Ломжи;
- Катовіце;
- Ольштині;
- Торуні;
- Ченстохові.
Джерело: inPoland