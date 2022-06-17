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Факти / Світ

Фінансова допомога українським біженцям у Польщі: названо умови виплати

Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Здоров’я
польща
Фото: Depositphotos

Біженці з України, які рятуючись від війни опинилися на території Польщі, зможуть отримати фінансову допомогу від громадських організацій цієї країни. Головна умова прибуття в країну після 24 лютого.

Повідомляється, що грошова допомога складає по 1 500 злотих на дорослого і 750 злотих на кожного неповнолітнього.

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Хто може отримати фінансову допомогу:

  • власники карти поляка;
  • українці, які раніше володіли картою поляка і вже отримали посвідку на проживання в Польщі або польське громадянство;
  • громадяни Польщі, які проживають в Україні.

Як подати заявку на допомогу

Необхідно зателефонувати на гарячу лінію:

+48 506 782 789;

+48 519 023 817;

+48 518 254 853.

Або ж написати на електронну адресу ukrainapomoc@wid.org.pl.

У той же час можна звернутися за допомогою до регіональних представництв, які розташовані в:

  • Варшаві;
  • Кракові;
  • Вроцлаві;
  • Познані;
  • Жешуві;
  • Любліні;
  • Ломжи;
  • Катовіце;
  • Ольштині;
  • Торуні;
  • Ченстохові.

Джерело: inPoland

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