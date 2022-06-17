Червень, 17 в 16:41

Біженці з України, які рятуючись від війни опинилися на території Польщі, зможуть отримати фінансову допомогу від громадських організацій цієї країни. Головна умова прибуття в країну після 24 лютого.

Повідомляється, що грошова допомога складає по 1 500 злотих на дорослого і 750 злотих на кожного неповнолітнього.

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Хто може отримати фінансову допомогу:

власники карти поляка;

українці, які раніше володіли картою поляка і вже отримали посвідку на проживання в Польщі або польське громадянство;

громадяни Польщі, які проживають в Україні.

Як подати заявку на допомогу

Необхідно зателефонувати на гарячу лінію:

+48 506 782 789;

+48 519 023 817;

+48 518 254 853.

Або ж написати на електронну адресу ukrainapomoc@wid.org.pl.

У той же час можна звернутися за допомогою до регіональних представництв, які розташовані в:

Варшаві;

Кракові;

Вроцлаві;

Познані;

Жешуві;

Любліні;

Ломжи;

Катовіце;

Ольштині;

Торуні;

Ченстохові.

Джерело: inPoland