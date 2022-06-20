Июнь, 20 в 15:09

Еще одна благотворительная организация – немецкий фонд Diaconie Katastrophenhilfe – объявила о финансовой помощи беженцам из Украины, которые, спасаясь от войны, оказались на территоории Польши.

Сообщается, что лица, в отношении которых будут подтверждены выплаты, смогут получать по 700 злотых на себя и по 600 злотых на каждого члена семьи в течение трех месяцев.

При этом отмечается, что те, кто уже оформил пособие от ООН или Красного Креста, рассчитывать на эти средства не могут. И наоборот, получающие деньги от Diaconie Katastrophenhilfe не смогут получить выплаты от других благотворителей.

Сейчас смотрят

Вместе с тем в Польше есть и другие пособия, которые не связаны друг с другом и могут быть оформлены независимо от иных выплат.

Программа помощи Diakonie Katastrophenhilfe (DKH)

Выплаты от DKH представляют собой трехмесячное пособие беженцам из Украины для удовлетворения основных потребностей в первые месяцы их пребывания.

Учитывая финансовые ограничения, программа помощи DKH направлена на охват наиболее нуждающихся людей. Регистрация в программе DKH не гарантирует, что вы получите помощь.

Кто может получить пособие

Программа помощи DKH предназначена для людей, отвечающих следующим условиям:

заявитель и его семья проживают в Польше и покинули Украину после 24 февраля 2022 года (включительно). Для участия в программе не нужно быть гражданином Украины, если есть доказательства легального проживания в этой стране до указанной даты;

как уже сообщалось, заявитель и/или его семья не получают (получали) другую финансовую помощь от ООН или другой неправительственной организации. К поддержке от социальных служб Польши данное ограничение не относится;

ни один из членов семьи, включая заявителя, не работает в Польше и не имеет доступа к любым другим видам дохода (например, предпринимательской деятельности).

Кроме этого, лица, удовлетворяющие вышеуказанные условия, должны также отвечать по крайней мере одному из следующих критериев.

Заявитель должен являться:

р одителем-одиночкой;

л ицом старше 65 лет, с которым нет в Польше других взрослых членов семьи;

б еременной;

р одителем двоих или более детей;

и меет члена семьи с особыми потребностями;

и меет члена семьи с хроническим заболеванием.

Кроме двух первых условий, остальные распространяются и на членов семьи лица, соответствующего критериям.

Размер выплат

Размер денежной помощи составляет:

получатели, отвечающие требованиям, получат 700 злотых на одного человека + 600 злотых на каждого следующего члена семьи в месяц;

пособие выплачивается раз в месяц в течение минимум трех месяцев.

Другими словами, размер и периодичность выплат полностью соответствует аналогичному пособию от ООН.

Необходимые документы

Для запроса на выплату пособия необходимо предоставить следующие документы:

паспорт, удостоверение личности или другой документ, подтверждающий личность заявителя и членов его семьи;

любой документ, подтверждающий дату въезда в Польшу;

если речь идет об особых потребностях и/или заболевании, этот факт надо подтвердить.

Все члены семьи, имеющие право на помощь, включая детей, должны лично прийти в Регистрационный центр DKH.

Как подать запрос на пособие

Первичная заявка подается исключительно онлайн. Для этого достаточно перейти на эту страницу и ответить на несколько простых вопросов:

шаг 1 . Номер PESEL

шаг 2 . Получали ли вы какую-либо денежную помощь от ООН или любого другого НПО? Кто из членов вашей семьи сейчас работает в Польше? Критерий, соответствующий вашей семье или членам семьи? Дата прибытия в Польшу?

шаг 3 . Место офиса DKH (на момент публикации был доступен только Калиш). ФИО, дата рождения, гражданство, пол, документ и его номер, телефон, e-mail, место жительства в РП, число членов семьи.

шаг 4 . Где вы живете, тип жилья? Планируете ли оставаться в Польше на длительный период (более 6 месяцев)? Ищете ли работу в Польше? Приоритет поддержки на основе ваших потребностей и потребностей вашей семьи? Как ваши дети продолжают обучение?

Далее необходимо выбрать желаемую дату посещения офиса. Ниже появится таблица с предлагаемым временем посещения в указанный день. Выберите подходящее, если оно активно. К сожалению, не исключена вероятность, что в текущий момент свободных дат нет. Тогда придется повторять весь процесс заново позднее.

Если доступное время есть, укажите его и нажмите Продолжить. Далее останется посетить выбранный офис в указанное время со всеми необходимыми документами. Все дополнительные инструкции будут предоставлены после одобрения заявки.

Источник: Польский консультант