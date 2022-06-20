Червень, 20 в 15:09

Ще одна благодійна організація – німецький фонд Diaconie Katastrophenhilfe – оголосила про фінансову допомогу біженцям з України, які рятуючись від війни, опинилися на території Польщі.

Повідомляється, що особи, щодо яких будуть підтверджені виплати, зможуть отримувати по 700 злотих на себе й по 600 злотих на кожного члена сім’ї протягом трьох місяців.

При цьому наголошується, що ті, хто вже оформив допомогу від ООН або Червоного Хреста, розраховувати на ці кошти не можуть. І навпаки, ті, хто отримує гроші від Diaconie Katastrophenhilfe, не зможуть отримати виплати від інших благодійників.

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Разом з тим в Польщі є й інші виплати, які не пов’язані між собою і можуть бути оформлені незалежно від інших виплат.

Програма допомоги Diakonie Katastrophenhilfe (DKH)

Виплати від DKH надають собою тримісячну допомогу біженцям з України для задоволення основних потреб у перші місяці їх перебування.

З огляду на фінансові обмеження, програма допомоги DKH спрямована на охоплення найбільш нужденних людей. Реєстрація в програмі DKH не гарантує, що ви отримаєте допомогу.

Хто може отримати допомогу

Програма допомоги DKH призначена для людей, які відповідають таким умовам:

заявник та його сім’я проживають у Польщі та покинули Україну після 24 лютого 2022 року (включно). Для участі в програмі не потрібно бути громадянином України, якщо є докази легального проживаєте в цій країні до зазначеної дати;

як уже повідомлялося, заявник та/або його сім’я не отримують (отримували) іншу фінансову допомогу від ООН або іншої неурядової організації. До підтримки від соціальних служб Польщі дане обмеження не відноситься;

жоден з членів сім’ї, включаючи заявника, не працює в Польщі і не має доступу до будь-яких інших видів доходу (наприклад, підприємницької діяльності).

Крім цього, особи, які задовольняють вищевказаним умовам, повинні також відповідати принаймні одному з наступних критеріїв.

Заявник повинен бути:

батьком-одинаком;

особою старше 65 років, з якою немає в Польщі інших дорослих членів сім’ї;

вагітн ою ;

; батьком двох або більше дітей;

має члена сім’ї з особливими потребами;

має члена сім’ї з хронічним захворюванням.

Крім двох перших умов, інші поширюються і на членів сім’ї особи, яка відповідає критеріям.

Розмір виплат

Розмір грошової допомоги становить:

одержувачі, що відповідають вимогам, отримають 700 злотих на одну людину + 600 злотих на кожного наступного члена сім’ї на місяць;

допомога виплачується раз на місяць протягом мінімум трьох місяців.

Іншими словами, розмір та періодичність виплат повністю відповідають аналогічним виплатам від ООН.

Необхідні документи

Для запиту на виплату допомоги необхідно надати наступні документи:

паспорт, посвідчення особи або інший документ, що підтверджує особу заявника та членів його сім’ї;

будь-який документ, що підтверджує дату в’їзду в Польщу;

якщо мова йде про особливі потреби і/або захворюванні, цей факт треба підтвердити.

Всі члени сім’ї, які мають право на допомогу, включаючи дітей, повинні особисто прийти в реєстраційний центр DKH.

Як подати запит на допомогу

Первинна заявка подається виключно онлайн. Для цього достатньо перейти на цю сторінку і відповісти на кілька простих запитань:

крок 1 . Номер PESEL

. Номер PESEL крок 2 . Чи отримували ви будь-яку грошову допомогу від ООН або будь-якого іншого НУО? Хто з членів вашої родини зараз працює в Польщі? Критерій, що відповідає вашій родині або членам сім’ї? Дата прибуття в Польщу?

. Чи отримували ви будь-яку грошову допомогу від ООН або будь-якого іншого НУО? Хто з членів вашої родини зараз працює в Польщі? Критерій, що відповідає вашій родині або членам сім’ї? Дата прибуття в Польщу? крок 3 . Місце офісу DKH (на момент публікації був доступний тільки Каліш). ПІБ, дата народження, громадянство, стать, документ і його номер, телефон, e-mail, місце проживання в РП, число членів сім’ї.

. Місце офісу DKH (на момент публікації був доступний тільки Каліш). ПІБ, дата народження, громадянство, стать, документ і його номер, телефон, e-mail, місце проживання в РП, число членів сім’ї. крок 4. Де ви живете, тип житла? Чи плануєте залишатися в Польщі на тривалий період (більше 6 місяців)? Чи шукаєте роботу в Польщі? Пріоритет підтримки на основі ваших потреб і потреб вашої родини? Як Ваші діти продовжують навчання?

Далі необхідно вибрати бажану дату відвідування офісу. Нижче з’явиться таблиця з пропонованим часом відвідування в зазначений день. Виберіть відповідне, якщо воно активно. На жаль, не виключена ймовірність, що в поточний момент вільних дат немає. Тоді доведеться повторюватися весь процес заново пізніше.

Якщо доступний час є, вкажіть його й натисніть Продовжити. Далі залишиться відвідати обраний офіс в зазначений час з усіма необхідними документами. Всі додаткові інструкції будуть надані після схвалення заявки.

Джерело: Польський консультант