Июнь, 28 в 22:44

Россию должна лишить права голоса в Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Совета безопасности ООН 28 июня.

— Хотя Россия нарушает основополагающие принципы ООН и принципы юридического порядка, она по прежнему не призвана к ответу на глобальном уровне. Она по-прежнему присутствует в учреждениях ООН и пользуется привилегиями места постоянного члена Совета безопасности ООН, который Россия занимает исключительно из-за близорукости политиков в конце холодной войны. У России нет права участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам войны в Украине, которая является неспровоцированной и носит колониальный характер. Я призываю вас лишить делегацию государства-террориста полномочий в Генасамблее ООН. Это необходимо, это справедливо. Россия не имеет права оставаться в Совете безопасности ООН, — сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что это единственное логическое решение с точки зрения устава ООН, чтобы устав соблюдался всеми членами Организации.

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Президент отметил, что ООН должна призывать к ответу государства-террористов.

— Седьмая глава устава предусматривает создание международного трибунала для расследования действий российских оккупантов на украинской земле. Геноцид неоднократно проявлялся, вы все видели, что российские оккупанты сделали в Буче. Каждый из вас может получить информацию о том, сколько массовых захоронений было обнаружено лишь в Мариуполе, после того, как российская армия уничтожила город до тла… Это геноцид, как геноцид в Руанде, — сказал президент.

Он напомнил присутствующим, что международный трибунал по геноциду в Руанде был созван лишь спустя шесть месяцев, после геноцида, когда полномасштабная война в Украине длится уже четыре месяца, а с момента начала вторжения РФ в Украину и аннексии Крыма прошло уже более 8 лет.

— Мы должны действовать безотлагательно, чтобы остановить убийства детей, убийства всех. Мы должны призвать Россию к ответу за терроризм. Иначе она продолжит свои террористические действия в других государствах, в странах Балтии, в Молдове, в Казахстане. Многие страны уже получили угрозы со стороны российских должностных лиц и со стороны российских пропагандистов, — сказал президент Зеленский.

Ранее постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица отметил недопустимость компромиссов с агрессором за счет интересов Украины.

Источник: UN Web TV