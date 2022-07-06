Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир

Евро стабилен, доллар подорожал: актуальный курс валют в Польше

Валентина Летяк, редактор ленты
євро
Фото: Depositphotos

В среду, 6 июля, средний курс украинской гривны в банках Польши почти не изменился – 0,128 злотых за 1 грн.

За 100 грн в местном банке можно получить около 12,82 злотых (по среднему банковскому курсу) или 15,74 злотых (по курсу Нацбанка Украины).

 

Сейчас смотрят

Курс гривны в Польше по банковским картам на 6 июля 2022:

  • Mastercard – 15,5 польских злотых за 100 грн;
  • Visa – 15,47 польских злотых за 100 грн.
Курс гривні в Польщі

Джерело: Мінфін

Американский доллар в банках Польши снова начал дорожать – за день с 4,422 до 4,487 злотых за $1. За $100 можно получить около 448,72 злотых, а по курсу НБУ – 460,48.

Курс доллара по банковским картам:

  • Mastercard – 453,4 злотых за $100;
  • Visa – 452,47 злотых за $100.
Курс долр Польщі

Джерело: Мінфін

Курс евро на 6 июля в банках Польши почти не изменился – средний курс 4,59 польских злотых за €1. За €100 можно получить около 458,97 злотых. По курсу НБУ – 474.

Курс евро в Польше по банковским картам:

  • Mastercard – 463,01 злотых за €100;
  • Visa – 464,85 злотых за €100.
Курс євро у Польщі

Джерело: Мінфін

Польский злотый по курсу Нацбанка Украины на 6 июля снова подешевел – до 6,35 грн.

Источник: Мінфін 

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка