Июль, 06 в 11:44

В среду, 6 июля, средний курс украинской гривны в банках Польши почти не изменился – 0,128 злотых за 1 грн.

За 100 грн в местном банке можно получить около 12,82 злотых (по среднему банковскому курсу) или 15,74 злотых (по курсу Нацбанка Украины).

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Курс гривны в Польше по банковским картам на 6 июля 2022:

Mastercard – 15,5 польских злотых за 100 грн;

Visa – 15,47 польских злотых за 100 грн.

Американский доллар в банках Польши снова начал дорожать – за день с 4,422 до 4,487 злотых за $1. За $100 можно получить около 448,72 злотых, а по курсу НБУ – 460,48.

Курс доллара по банковским картам:

Mastercard – 453,4 злотых за $100;

Visa – 452,47 злотых за $100.

Курс евро на 6 июля в банках Польши почти не изменился – средний курс 4,59 польских злотых за €1. За €100 можно получить около 458,97 злотых. По курсу НБУ – 474.

Курс евро в Польше по банковским картам:

Mastercard – 463,01 злотых за €100;

Visa – 464,85 злотых за €100.

Польский злотый по курсу Нацбанка Украины на 6 июля снова подешевел – до 6,35 грн.

Источник: Мінфін